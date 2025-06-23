CRH посилює позиції в Україні: інвестиція €100 млн чи загроза ринку

Ірландський гігант CRH хоче збільшити частку на українському ринку цементу. Це подають як значні інвестиції в воюючу країну. Але ключові споживачі цементу б'ють на сполох, оскільки монополізація ринку дозволить найбільшим гравцям контролювати ціни над ключовим ресурсом повоєнної відбудови. Delo.ua дослідило, як ця угода може вплинути на ринок цементу в Україні та на післявоєнну відбудову.

У 2023 Ірландський виробник будматеріалів компанія CRH оголосила про купівлю частини бізнесу у Східній Європі в італійської компанії Buzzi Unicem. Мова йде про частину активів дочірньої компанії Dyckerhoff, яка в Україні володіє цементними заводами "Волинь-Цемент" та "Югцемент", цементним терміналом у Києві, а також підприємствами з виробництва готових бетонних сумішей в Київській, Одеській та Миколаївській областях.

Антимонопольний комітет розглядав цю угоду майже рік і у вересні 2024 схвалив угоду про купівлю українських активів італійського Buzzi. Головною умовою угоди в АМКУ назвали передачу 25-28% акцій його дочірньої компанії ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору. З одного боку, ця угода позиціюється, як "друга найбільша інвестиція" в Україну під час повномасштабної війни, а її сума загалом складає €100 млн. В умовах воєнних ризиків прихід великого інвестора — швидше виключення, ніж правило.

Втім не всі погодилися з рішенням АМКУ. Промислово-будівельна група "Ковальська", яка є одним з найбільших гравців на цьому ринку, і, відповідно,— найбільшим споживачем цементу —- у квітні подала до суду, та домоглася скасування рішення АМКУ. В "Ковальській" стверджують, що їх мета - не допустити монополізації, маніпуляцій із ціноутворенням та створення штучного дефіциту. Ринок цементу має функціонувати ефективно, з достатніми об’ємами та конкурентними цінами, і це важливо не лише для компанії, а й для ринка в цілому. Цемент — це базова інфраструктура, і Україна у процесі відбудови потребує прозорого ринку будматеріалів.

Учасники ринку вважають, що після позову будівельної групи «Ковальська» та скасування дозвіл АМКУ на придбання компанією CRH двох цементних заводів можливим стає сценарій, за яким суд може зобов’язати CRH продати частку в бізнесі зовнішньому гравцю задля збереження конкуренції. Цікаво те, що деякі гравці вже публічно підтверджують зацікавленість у подібній угоді. Власне, нагадаємо, що раніше турецька Onur Group придбала бетонний завод CRH. У нещодавньому інтерв’ю СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу підтвердив зацікавленість у придбанні цементних активів.

"Для нас це цікаво, бо ми працюємо в бетонному напрямку — це і для внутрішніх потреб, і як бізнес. Якщо з’являться такі можливості, будемо їх розглядати", - зазначив Караахметоглу журналістам Forbes.

Чи дійсно мова йде про інвестиції?

Угода між CRH та Buzzi Unicem включає не тільки українські активи, але й шість заводів з виробництва готового бетону на сході Словаччини. Тож сума угоди в €100 млн включатиме як словацькі, так і українські активи. Крім цього варто розуміти, що на відміну від купівлі ОГХК, де закордонний інвестор купує проблемний державний актив, мова йде про купівлю готового бізнесу, тобто перед нами класична угода про злиття та поглинання.

Фінансові розрахунки тут відбувалися між материнськими компаніями за межами України, ймовірно, в Італії. Це означає, що ці кошти не були безпосередньо інвестовані в українську економіку. Україна не отримала від цієї угоди ні прямого надходження валюти в економіку, ні податкових платежів. Тобто єдине що відбулося з думки держави — зміна власників в державних реєстрах.

Також мова не йде й про прихід на український ринок нового гравця. CRH працює в Україні з 1999 року. Компанія виробляє цемент під торговою маркою Cemark виробляє цемент на трьох заводах: Миколаївцемент (Львівська область), а також Кам’янець-Подільський та Одеський цементні заводи. Таким чином ця угода дасть можливість одному з гравців додати до свого пулу ще два цементних виробництва, а також мережу для дистрибуції продукції, що суттєво посилить позицію CRH на українському ринку.

Ринок трьох гравців

Для відбудови зруйнованих під час повномасштабного вторгнення об’єктів Україні за оцінками експертів знадобиться щонайменше 35 млн тонн цементу у найближчі 3 роки. Наразі річний ринок цементу в Україні становить 7,4 млн т. Він значно скоротився через вторгнення РФ: до початку великої війни максимальні можливості українських виробників становили 13,6 млн т цементу на рік. Тобто держава потребуватиме 2-3 млн тонн на рік додаткових потужностей.

За даними Forbes частка CRH на українському ринку цементу наразі складає близько 32%, але у разі фіналізації угоди вона може зрости 46%. Після закінчення активної фази війни це дозволить CRH стати основним гравцем на ринку ключової для країни сировини. Ще 44% на ринку контролює "Івано-Франківськ Цемент", а 10% належать компанії "Кривий Ріг Цемент". Тож укрупнення ключового для країни ринку в руках трьох гравців дасть можливість цим гравцям фактично диктувати ціни.

За оцінкою Київської школи економіки, з початку повномасштабної війни всі категорії будівельних матеріалів зросли в ціні на 30-70%. Найвідчутнішим стало подорожчання цементу, оскільки його частка в будматеріалах становить до 40%. Загалом у сегменті бетонів і залізобетонних виробів ціни зросли в середньому на 30-40%. Не виключено, що в умовах подальшої концентрації на ринку ціни зростуть ще більше і це позначиться не лише на великих інфраструктурних об'єктах, але й на ціні квадратного метра для усіх українців.