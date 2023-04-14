Китайская компания импортировала медь из оккупированного Дебальцево, – Reuters

Китайская компания Quzhou Nova импортировала медные сплавы, изготовленные во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

Отмечается, что фирма закупила не менее 3220 тонн сплава на сумму 7,4 млн долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения в период с 8 октября 2022 по 24 марта 2023 года.

Отгрузка товара производилась через порт Новороссийск на юге России.

В Quzhou Nova заявили журналистам, что не занимаются импортом и экспортом меди, а от просьбы прокомментировать таможенные данные отказались. Представители фирмы заявили, что документ сложно понять, ведь на нем нет печатей и подписей. Reuters пишет, что база данных, собирающая информацию обо всех отправках по всему миру, не отображает печатей или подписей.

Китайская таможня также не предоставила подробную информацию об импорте.

Источник на Дебальцевском заводе подтвердил, что на предприятии работает цех цветной металлургии, но поставки в Китай не прокомментировали, объясняя это "коммерческой тайной".

Как отмечает Reuters, Китай не вводил никаких ограничений на торговлю с Россией, однако США угрожали внести в черный список компании по всему миру, которые будут нарушать американские санкции. Также в Вашингтоне предостерегали Пекин от поставок Москве товаров, запрещенных правилами экспорта США.

Штаты запретили импорт и экспорт из так называемых "ЛНР" и "ДНР" 21 февраля 2022 года. Через два дня о соответствующих мерах объявил и Европейский Союз.

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