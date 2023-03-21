С начала войны Китай продал России беспилотников на 12 млн долларов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай продал в РФ беспилотников и комплектующих к ним на сумму более 12 миллионов долларов. Эти продажи шли через Казахстан, Пакистан и Белоруссию.

В военном и экономическом отношении Пекин стал очень важной опорой для России в ее военных усилиях. РФ смогла наладить массовые поставки беспилотников из Китая, пишет The New York Times.

В общей сложности, почти 70 китайских экспортеров продали в Россию 26 разных марок китайских беспилотников после начала войны. Вторым по величине проданным брендом был Autel, китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии.

Последняя партия беспилотников, стоимостью 2 миллиона долларов, была отгружена в РФ в феврале 2023 года.

Издание отмечает, что в этой войне беспилотники на поле боя столь же важны, как и артснаряды, поэтому их бесперебойные поставки могут стать долгосрочным преимуществом для российских войск.

Китайские компании, поставляющие в Россию, иногда используют цепи компаний-посредников, которые могут включать более десятка фирм.

В прошлом месяце администрация Байдена пообещала расправиться с компаниями, продающими технологии в Россию в рамках своих усилий по прекращению войны страны против Украины. Тем не менее, поток китайских беспилотников в страну показывает, что сделать это будет крайне тяжело.

В феврале стало известно, что Россия ведет переговоры с китайской компанией Xian Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 беспилотников. Москва хочет договориться о поставках на апрель.

В последнее время США, Германия и другие западные страны предупреждали Китай, что любой шаг в направлении передачи России оружия будет иметь серьезные последствия.