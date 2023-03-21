З початку війни Китай продав Росії безпілотників на 12 млн доларів

З початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Китай продав у РФ безпілотників та комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Ці продажі йшли через Казахстан, Пакистан і Білорусь.

У військовому та економічному відношенні Пекін стас дуже важливою опорою для Росії у її військових зусиллях. РФ змогла налагодити масові поставки безпілотників з Китаю, пише The New York Times.

Загалом, майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок китайських безпілотників після початку війни. Другим за величиною проданим брендом був Autel, китайський виробник дронів з дочірніми компаніями в США, Німеччині та Італії.

Остання партія безпілотників, вартістю у 2 мільйони доларів, була відвантажена до РФ в лютому 2023 року.

Видання зазначає, що в цій війні безпілотники на полі бою є такими ж важливими, як і артснаряди, тому їх безперебійні поставки можуть стати довгостроковою перевагою для російських військ.

Китайські компанії, що постачають до Росії, іноді використовують ланцюги компаній-посередників, які можуть включати більше десятка фірм.

Минулого місяця адміністрація Байдена пообіцяла розправитися з компаніями, які продають технології в Росію в рамках своїх зусиль щодо припинення війни країни проти України. Проте, потік китайських безпілотників до країни показує, що зробити це буде вкрай важко.

У лютому стало відомо, що Росія веде переговори з китайською компанією Xian Bingo Intelligent Aviation Technology про купівлю 100 безпілотників. Москва хоче домовитися про поставки на квітень.

Останнім часом США, Німеччина та інші західні країни попереджали Китай, що будь-який крок в напрямку передачі Росії зброї матиме серйозні наслідки.