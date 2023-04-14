Китайська компанія імпортувала мідь із окупованого Дебальцевого, – Reuters

Китайська компанія Quzhou Nova імпортувала мідні сплави, виготовлені в тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані російської митниці.

Зазначається, що фірма закупила щонайменше 3220 тонн сплаву на суму 7,4 млн доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування у період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Відвантаження товару здійснювалося через порт Новоросійськ на півдні Росії.

У Quzhou Nova заявили журналістам, що не займаються імпортом та експортом міді, а від прохання прокоментувати митні дані відмовились. Представники фірми заявили, що документ важко зрозуміти, адже на ньому немає печаток і підписів. Reuters пише, що база даних, яка збирає інформацію про всі відправлення по всьому світу, не відображає печаток або підписів.

Китайська митниця також не надала детальної інформації про імпорт.

Джерело на Дебальцевському заводі підтвердило, що на підприємстві працює цех кольорової металургії, але постачання в Китай не прокоментувало, пояснюючи це "комерційною таємницею".

Як зауважує Reuters, Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією, однак США погрожували внести в чорний список компанії по всьому світу, які порушуватимуть американські санкції. Також у Вашингтоні застерігали Пекін від постачання Москві товарів, заборонених правилами експорту США.

Штати заборонили імпорт та експорт із так званих "ЛНР" і "ДНР" 21 лютого 2022 року. Через два дні про відповідні заходи оголосив і Європейський Союз.

Джерело фото: ua.depositphotos.com