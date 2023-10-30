Крупнейшие компании украинского рынка недвижимости объединились в ассоциацию девелоперов

Лидеры украинского рынка недвижимости объединились в Украинскую ассоциацию девелоперов с целью совместного развития отрасли и обновления Украины. Она создана как платформа для коммуникации между бизнесом, экспертной средой, государством и органами местного самоуправления.

Об этом сообщается на сайте ассоциации.

К ассоциации присоединились такие компании как Stolitsa Group, KAN Development, Интергал-Буд, Укрбуд Инвест, UDP, Русановка инвест, Perfect Group, РИЭЛ, Д-И-М, АО "Позняки-жил-строй" (Taryan group), Украинские строительные системы, SAGA Development, Futura Hata, кузнечная недвижимость, IB alliance, BudCapital, НЕСТ, Стандарт консалтинг групп, Ave-New, Ассоциация западноукраинских застройщиков.

Глава правления ассоциации Евгений Фаворов сообщил, что основная задача ассоциации состоит в объединении экспертизы и возможностей ведущих компаний для развития украинских городов. Он отметил, что восстановление и развитие городов – это ключевая задача для восстановления украинской экономики и преодоления колоссального демографического кризиса, который усугубляется в результате полномасштабной российской агрессии.

Это будет возможно, если Украина будет внедрять лучшие мировые подходы к регулированию сферы девелопмента и планированию городского развития.

По его словам, Украинская ассоциация девелоперов создана как платформа для коммуникации между бизнесом, экспертной средой, государством и органами местного самоуправления. Среди главных направлений деятельности ассоциации включена аналитическая работа, участие в оценке и разработке нормативно-правовых актов, а также оперативное информирование украинских СМИ и зарубежных партнеров Украины о ситуации и возможностях, которые предлагаются на украинском рынке девелопмента.

Добавим, что объединение лидеров украинского рынка недвижимости в Украинскую ассоциацию девелоперов имеет немаловажное значение. Объединенные компании могут совместно развивать отрасль и способствовать созданию качественного и устойчивого жилья. Также ассоциация может помочь в реконструкции и восстановлении городов, что является ключевым для восстановления экономики и преодоления демографического кризиса в Украине, а также внедрять в стране лучшие мировые практики в сферу девелопмента и городского планирования.

Заметим, по данным Группы "Метинвест", Украине для восстановления жилья и социальной инфраструктуры, разрушенных в результате российского вторжения, понадобится около 3,5 млн тонн стали.

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