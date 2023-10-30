Найбільші компанії українського ринку нерухомості об'єдналися в асоціацію девелоперів

Лідери українського ринку нерухомості об'єдналися в Українську асоціацію девелоперів з метою спільного розвитку галузі та відновлення України. Вона створена як платформа для комунікації між бізнесом, експертним середовищем, державою та органами місцевого самоврядування.

Про це повідомляється на сайті асоціації.

До асоціації приєдналися такі компанії як Stolitsa Group, KAN Development, Інтергал-Буд, Укрбуд Інвест, UDP, Русанівка інвест, Perfect Group, РІЕЛ, Д-І-М, АТ "Позняки-жил-буд" (Taryan group), Українські будівельні системи, SAGA Development, Futura Hata, Ковальська нерухомість, IB alliance, BudCapital, НЕСТ, Стандарт консалтинг груп, Ave-New, Асоціація західноукраїнських забудовників.

Голова правління асоціації Євген Фаворов повідомив, що основне завдання асоціації полягає в об'єднанні експертизи та можливостей провідних компаній для розвитку українських міст. Він зазначив, що відновлення та розвиток міст – це ключове завдання для відновлення української економіки та подолання колосальної демографічної кризи, яка поглиблюється в наслідок повномасштабної російської агресії.

Це буде можливим, якщо Україна впроваджуватиме найкращі світові підходи до регулювання сфери девелопменту та планування міського розвитку.

За його словами, Українська асоціація девелоперів створена як платформа для комунікації між бізнесом, експертним середовищем, державою та органами місцевого самоврядування. Серед головних напрямків діяльності асоціації включено аналітичну роботу, участь у оцінці та розробці нормативно-правових актів, а також оперативне інформування українських ЗМІ та закордонних партнерів України про ситуацію та можливості, які пропонуються на українському ринку девелопменту.

Додамо, що об'єднання лідерів українського ринку нерухомості в Українську асоціацію девелоперів має важливе значення. Об'єднані компанії можуть спільно розвивати галузь та сприяти створенню якісного та сталого житла. Також асоціація може допомогти в реконструкції та відновленні міст, що є ключовим для відновлення економіки та подолання демографічної кризи в Україні, а ще – впроваджувати в країні найкращі світові практики у сферу девелопменту та міського планування.

Зауважимо, за даними Групи "Метінвест", Україні для відбудови житла та соціальної інфраструктури, зруйнованих унаслідок російського вторгнення, знадобиться близько 3,5 млн тонн сталі.

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