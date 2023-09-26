НАБУ разоблачило схему вывода денег завода "Заря-Машпроект", на которой "сидели" четверо экс-директоров: сколько украли

Национальное антикоррупционное бюро при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции 26 сентября сообщило бывшим руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект" (Николаев) и директору частной компании-нерезидента о подозрении в завладении 62 миллионами долларов. Об этом говорится в сообщении бюро.

Следствие установило, что руководство ГП заключило с компанией-нерезидентом ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции предприятия для заключения с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате в течение 2013-2018 годов "Заря-Машпроект" безосновательно перечислила на счета иностранной компании 61,98 миллиона долларов (1,32 миллиарда гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления) в качестве оплаты за притворные агентские услуги.

Отмечается, что нанесение ГП ущерба на эту сумму подтверждено выводом судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства, по версии следствия, легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям научно-производственного комплекса.

Подозреваемыми по делу являются как четыре бывших генеральных директора "Зари-Машпроекта", так и директор иностранной компании. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.

Действия всех фигурантов квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Двум из них – одному из экс-директоров ГП и директору компании-нерезидента – также вменяют часть 3 статьи 209 УК (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере).

Как указывают в бюро, в ходе следствия были направлены запросы о международной правовой помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Так благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг.

В свою очередь, информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить отмывание незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тысяч долларов и более 222 тысяч евро. Как добавляют в НАБУ, международное сотрудничество в этом производстве продолжается.