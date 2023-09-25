Экс-руководителя оборонного завода во Львовской области поймали на хищении деталей для ПВО из ценных металлов

Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщило о подозрении бывшему руководителю государственного оборонного предприятия в растрате имущества, которое было необходимо для комплексов украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщают БЭБ, Служба безопасности Украины и специализированнаяпрокуратура в сфере обороны Западного региона. Речь идет о запчастях к военной технике, которые изготовлены из драгоценных металлов, а именно стендах, узлах незавершенного производства и комплектующих изделиях, предназначенных для изготовления вычислительных комплексов ПВО.

Установлено, что еще до начала 2022 года руководитель завода во Львовской области давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов.

Отмечается, там содержалось около 2 кг золота, 23 кг серебра, 102 г платины, 65 г палладия и 15 г родия. Нанесенный государству ущерб был оценен почти в 2,4 миллиона гривен.

Фигуранту ныне инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к растрате имущества госпредприятия. Кроме того, проверяется информацию о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Напомним также, что на днях Государственное бюро расследований по материалам СБУ сообщило о подозрении владельцу частного предприятия, завладевшему средствами Львовского бронетанкового завода, продав ему несуществующее оборудование.

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