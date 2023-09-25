Екскерівника оборонного заводу на Львівщині викрили на розкраданні деталей для ППО з цінних металів

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру колишньому керівнику державного оборонного підприємства в розтраті майна, яке було необхідним для комплексів української протиповітряної оборони.

Про це повідомляють БЕБ, Служба безпеки України та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Йдеться про запчастини до військової техніки, які виготовлені з дорогоцінних металів, а саме стенди, вузли незавершеного виробництва та комплектувальні вироби, призначені для виготовлення обчислювальних комплексів ППО.

Встановлено, що до початку 2022 року керівник заводу на Львівщині давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Зазначається, там містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію. Завдані державі збитки було оцінено у майже 2,4 мільйона гривень.

Наразі фігуранту інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до розтрати майна держпідприємства. Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо також, що днями Державне бюро розслідувань за матеріалами СБУ повідомило про підозру власнику приватного підприємства, який заволодів грошима Львівського бронетанкового заводу, продавши йому неіснуюче обладнання.

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