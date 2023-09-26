АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Промисловість
Дата публікації

НАБУ викрило схему виведення грошей заводу "Зоря-Машпроект", на якій "сиділи" четверо ексдиректорів: скільки вкрали

Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції 26 вересня повідомило колишнім керівникам державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (Миколаїв) та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні 62 мільйонами доларів. Про це йдеться в повідомленні бюро.

Слідство встановило, що керівництво ДП уклало з компанією-нерезидентом низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції підприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 років "Зоря-Машпроект" безпідставно перерахувала на рахунки іноземної компанії 61,98 мільйона доларів (1,32 мільярда гривень за курсом НБУ на момент вчинення злочину) в якості оплати за удавані агентські послуги.

Зазначається, що завдання ДП збитків на цю суму підтверджено висновком судової економічної експертизи. Надалі ж кошти, за версією слідства, легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам науково-виробничого комплексу.

Підозрюваними у справі є як чотири колишніх генеральних директори "Зорі-Машпроекту", так і директор іноземної компанії. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, ймовірно причетні до вчинення злочину.

Дії всіх фігурантів кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

Двом із них - одному з ексдиректорів ДП та директору компанії-нерезидента - також інкримінують частину 3 статті 209 КК (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Фото 2 — НАБУ викрило схему виведення грошей заводу "Зоря-Машпроект", на якій "сиділи" четверо ексдиректорів: скільки вкрали

Як вказують у бюро, під час слідства було надіслано запити про міжнародну правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Так, завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг.

В свою чергу, інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисячі євро. Як додають в НАБУ, міжнародне співробітництво у цьому провадженні триває.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов