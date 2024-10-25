NEQSOL Holding не получила от правительства гарантий страхования военных рисков при покупке ОГХК

Группа компаний NEQSOL Holding, владельцем которой является азербайджанец Насиб Гасанов, не получила от украинского правительства никаких гарантий или страхования военных рисков при покупке Объединенной горно-химической компании. Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава украинского офиса NEQSOL Holding Владимир Лавренчук.

"Очевидно, что когда инвестор заходит в Украину во время войны, то ведется много дискуссий на предмет получения гарантий или страхования военных рисков. В условиях, предложенных на этот конкурс, таких гарантий не было", — сказал топ-менеджер.

Он отметил, что условия конкурса по приватизации ОГХК предусматривают обязательство покупателя внести инвестиции в капитальные расходы в 400 миллионов гривен. При этом Лавренчук отметил, что потребности предприятия в инвестициях для обновления техники и расширения ресурсной базы превышают эти обязательства.

"Рассчитываем на дальнейшую либерализацию валютного регулирования Национального банка, чтобы привлечь заимствования из международных рынков и собственные средства для инвестиций в ОГХК. Точные суммы, очевидно, будут нам более известны, как мы зайдем в компанию и будем иметь более точное представление об инвестиционных потребностях", — заметил Лавренчук.

Кабмин разрешил NEQSOL Holding приобрести ОГХК

8 октября на платформе Прозорро.Продажи появилась информация об успешном проведении приватизационного онлайн-аукциона по продаже государственного пакета акций ОГХК. Победителем аукциона стала компания ООО "Цемин Украина", подконтрольная NEQSOL Holding. 11 октября Кабмин принял решение о приватизации ОГХК, разрешив подконтрольной азербайджанскому NEQSOL Holding компании ООО "Цемин Украина" выкупить компанию.

ОГХК входит в десятку крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире. В европейском масштабе ОГХК является лидером отрасли. В 2020 году компания производила около 350 000 тонн концентратов титановых руд и циркона.

В структуру ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат, расположенный в Днепропетровской области, и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Важным шагом в развитии компании стало возобновление экспорта концентрата ильменита на европейский рынок осенью прошлого года.

Известно, что Фонд госимущества безуспешно готовил к продаже эту компанию с 2019 года. Параллельно с этим предприятие неоднократно попадало в скандалы, связанные с рейдерским захватом компании и снабжением титановым сырьем в Россию даже после начала полномасштабной войны. Кроме этого эксперты оценивают запасы титановых руд на основных месторождениях предприятия, на которые выданы разрешения на добычу, как мизерные, что тоже не придавало ликвидности государственному активу.

О том, как NEQSOL Holding планирует развивать ОГХК, удастся ли "Vodafone Украина" рассчитаться по своим еврооблигациям, перспективам внедрения 5G, а также приватизации государственных банков читайте в интервью с руководителем украинского офиса NEQSOL Holding Владимиром Лавренчуком на Delo.ua.

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