NEQSOL Holding не отримала від уряду гарантій щодо страхування військових ризиків при купівлі ОГХК

Група компаній NEQSOL Holding, власником якої є азербайджанець Насіб Гасанов, не отримала від українського уряду жодних гарантій чи страхування військових ризиків під час купівлі Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів голова українського офісу NEQSOL Holding Володимир Лавренчук.

"Очевидно, що коли інвестор заходить в Україну під час війни, то ведеться багато дискусій на предмет отримання гарантій або страхування військових ризиків. В умовах, які були запропоновані на цей конкурс, таких гарантій не було", — сказав топменеджер.

Він зауважив, що умови конкурсу з приватизації ОГХК передбачають зобов'язання покупця внести інвестиції в капітальні витрати в 400 мільйонів гривень. При цьому Лавренчук зазначив, що потреби підприємства в інвестиціях для оновлення техніки та розширення ресурсної бази перевищують ці зобов'язання.

"Розраховуємо на подальшу лібералізацію валютного регулювання Національного банку, щоб залучити запозичення з міжнародних ринків і власні кошти для інвестицій в ОГХК. Точні суми, очевидно, будуть нам відоміші, як ми зайдемо в компанію і будемо мати точніше уявлення про інвестиційні потреби", — зауважив Лавренчук.

Кабмін дозволив NEQSOL Holding придбати ОГХК

8 жовтня на платформі Прозорро.Продажі з'явилася інформація про успішне проведення приватизаційного онлайн-аукціону з продажу державного пакета акцій ОГХК. Переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Цемін Україна", підконтрольна NEQSOL Holding. 11 жовтня Кабмін ухвалив рішення про приватизацію ОГХК, дозволивши підконтрольній азербайджанському NEQSOL Holding компанії ТОВ "Цемін Україна" викупити компанію.

ОГХК входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі. У європейському масштабі ОГХК є лідером галузі. У 2020 році компанія виготовила близько 350 000 тонн концентратів титанових руд та циркону.

До структури ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, розташований у Дніпропетровській області, та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Важливим кроком у розвитку компанії стало відновлення експорту ільменітового концентрату на європейський ринок восени минулого року.

Відомо, що Фонд держмайна без успіху готував до продажу цю компанію з 2019 року. Паралельно з цим підприємство неодноразово потрапляло в скандали, пов’язані з рейдерським захопленням компанії та постачанням титанової сировини до Росії навіть після початку повномасштабної війни. Крім цього експерти оцінюють запаси титанових руд на основних родовищах підприємства, на які видані дозволи на видобуток, як мізерні, що теж не додавало ліквідності державному активу.

Про те, як NEQSOL Holding планує розвивати ОГХК, чи вдасться "Vodafone Україна" розрахуватися за своїми єврооблігаціями, перспективи впровадження 5G, а також приватизацію державних банків читайте в інтерв'ю з керівником українського офісу NEQSOL Holding Володимиром Лавренчуком на Delo.ua.

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