Обогнала беспроводную связь. Производители полупроводников впервые считают автопромышленность главным сектором доходов, – опрос

Мировые производители полупроводников рассматривают автомобильную промышленность как главный генератор доходов в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса KPMG Global Semiconductor Outlook, говорится в сообщении компании.

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Исследование, проведенное в IV квартале 2022 года, охватило мнения более 150 руководителей мировых предприятий полупроводниковой отрасли касательно их прогнозов развития сферы.

По его результатам, за 18 лет опросов респонденты впервые назвали автомобильную промышленность самым важным сектором для роста доходов. Долгое время на первом месте была беспроводная связь, но теперь она занимает второе место для опрошенных.

KPMG прогнозирует, что к 2040 году доход от полупроводников для автомобильной промышленности превысит 250 млрд долларов.

Наибольшим препятствием для отрасли полупроводников в течение следующих трех лет называют нехватку квалифицированных кадров. А инфляция и национализация полупроводниковых технологий делят второе место.

Кроме того, четверо из десяти участников исследования считают, что к снижению темпов роста отрасли может привести и полномасштабная война в Украине.

Среди других главных геополитических проблем для сферы считаются, в частности, немаловажная роль Тайваня в цепочке поставок, тарифы и торговые соглашения.