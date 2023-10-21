Ответ США: Китай ограничивает экспорт материала, необходимого для изготовления аккумуляторов в электромобилях

Китай, крупнейший в мире производитель и экспортер графита, используемого в производстве автомобильных аккумуляторов, в том числе и электрокаров, введет контроль за его экспортом.

Об этом сообщает Reuters.

Китай, занимающий доминирующее положение в мировых поставках графита (в 2022 году около 65% мировых поставок и 100% на некоторые готовые изделия), ввел экспортные ограничения на этот ключевой материал в аккумуляторах для электромобилей.

Ограничения вступят в силу с 1 декабря.

В сообщении Министерства торговли КНР говорится, что экспортный контроль устанавливается с целью защиты национальной безопасности и интересов Китая и не нацелен на какую-либо конкретную страну.

С декабря компании-экспортеры графита должны будут проходить процедуру лицензирования и получения разрешений на торговлю продуктами из этого материала как товарами двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Речь идет о двух типах графита, включая синтетический графит высокой чистоты, высокой твердости и высокой интенсивности, а также природный чешуйчатый графит и продукты из них.

По данным китайской таможни, крупнейшими покупателями графита из Китая являются Япония, Соединенные Штаты, Южная Корея и Индия.

Институт энергетических исследований (Institute for Energy Research), расположенный в Вашингтоне, считает, что автопроизводители пытаются наладить поставки графита из источников за пределами Китая, поскольку спрос на батареи для электромобилей опережает другие виды использования материала.

По данным Международного энергетического агентства, мировые продажи электромобилей, включая автомобили, работающие исключительно на аккумуляторных батареях, и гибриды, стремительно растут.

В прошлом году объем продаж превысил 10 млн единиц, что на 55% больше, чем в 2021 году, а в этом году, по прогнозам агентства, он достигнет почти 14 млн. автомобилей.

По данным Геологической службы США, с 2018 года рынок графита, используемого в аккумуляторах, вырос в мире на 250%.

Также графит широко используется в полупроводниковой, аэрокосмической, химической и сталелитейной промышленности.

Решение об ограничении экспорта графита рассматривается как ответ на недавнее усиление администрацией президента США Джо Байдена контроля за экспортом в Китай передовых микросхем искусственного интеллекта.

Пекин раскритиковал решение США, заявив, что они выходят за рамки концепции национальной безопасности и равносильны одностороннему запугиванию.

Ограничения, вероятно, приведут к эскалации напряженности между двумя странами по цепочкам поставок технологий