Відповідь США: Китай обмежує експорт матеріалу, необхідного для виготовлення акумуляторів в електромобілях

Китай, найбільший у світі виробник і експортер графіту, матеріалу, який використовується у виробництві автомобільних акумуляторів, у тому числі й електрокарів, запровадить контроль за його експортом.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Китай, який займає домінуюче становище у світових поставках графіту (у 2022 році близько 65% світових поставок та 100% на деякі готові вироби), запровадив експортні обмеження на цей ключовий матеріал в акумуляторах для електромобілів.

Обмеження набудуть чинності з 1 грудня.

У повідомленні Міністерства торгівлі КНР йдеться про те, що експортний контроль встановлюється з метою захисту національної безпеки та інтересів Китаю і не націлений на якусь конкретну країну.

Від грудня компанії-експортери графіту повинні будуть проходити процедуру ліцензування й отримання дозволів на торгівлю продуктами з цього матеріалу як товарами подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Йдеться про два типи графіту, включаючи синтетичний графіт високої чистоти, високої твердості та високої інтенсивності, а також природний лусковий графіт і продукти з них.

За даними китайської митниці, найбільшими покупцями графіту з Китаю є Японія, Сполучені Штати, Південна Корея та Індія.

Інститут енергетичних досліджень (Institute for Energy Research), розташований у Вашингтоні, вважає, що автовиробники намагаються налагодити поставки графіту з джерел за межами Китаю, оскільки попит на батареї для електромобілів випереджає інші види використання матеріалу.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світові продажі електромобілів, включно з автомобілями, що працюють винятково на акумуляторних батареях, і гібридами, стрімко зростають.

Минулого року обсяг продажів перевищив 10 млн одиниць, що на 55% більше, ніж 2021 року, а цього року, за прогнозами агентства, він сягне майже 14 млн автомобілів.

За даними Геологічної служби США, з 2018 року ринок графіту, використовуваного в акумуляторах, зріс у світі на 250%.

Також графіт широко використовується в напівпровідниковій, аерокосмічній, хімічній і сталеливарній промисловості.

Як пише Reuters, рішення про обмеження експорту графіту розглядається як відповідь на нещодавнє посилення адміністрацією президента США Джо Байдена контролю за експортом до Китаю передових мікросхем штучного інтелекту.

Пекін розкритикував рішення США, заявивши, що вони виходять за рамки концепції національної безпеки і рівносильні односторонньому залякуванню.

Обмеження, ймовірно, призведуть до ескалації напруженості між двома країнами щодо ланцюжків постачання технологій