После обстрелов Авдеевского коксохима предприятие переводят в режим консервации

Часть сотрудников предприятия еще в марте перевели на дистанционный режим работы.

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Группа "Метинвест" осуществляет процесс консервации Авдеевского коксохима, минимизировала численность персонала, работающего на промышленных площадках завода. Об этом говорится в сообщении компании.

"Все, кто может выполнять работу дистанционно, были переведены на удаленный режим еще в начале марта. Однако продолжают работать специалисты, обеспечивающие хранение промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий. Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены. Атака оккупантов была быстрая и прицельная. Специалисты предприятия даже не успели вернуться на завод в бомбоубежища, которые сегодня стали укрытием для сотрудников и жителей Авдеевки", — говорится в сообщении.

Сейчас на заводе действуют семь хранилищ, способных разместить 2,5 тысячи человек. Укрытия снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами питания в объеме, достаточном для длительного пребывания.

Напомним, вследствие обстрела российскими войсками Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области погибло 10 человек и 15 получили ранения.