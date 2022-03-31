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Промышленность
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Проблемы с поставками из Украины: MAN остановил два завода

man
Фото: man-rostov.ru

Немецкая компания MAN, выпускающая грузовые автомобили и автобусы, остановила предприятия в Мюнхене и польском Кракове. Причина — прекращение поставок из Украины электрических проводов, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Компания, принадлежащая Volkswagen Group, также сократила объемы производства на трех других предприятиях. В результате она была вынуждена отправить в неоплачиваемый отпуск около 11 тысяч сотрудников

В пресс-службе MAN отметили, что украинские предприятия могут выпускать проводку только в ограниченных количествах.

"В результате мы можем потерять производство на несколько недель, что резко сократит показатели выпуска во втором квартале", — отметили в компании.

MAN уже начал искать в других странах дополнительные источники поставок проводки для грузовиков, но на это может уйти несколько месяцев.

В компании отмечают, что сотрудников переводят на схему сокращенного рабочего дня. При этом MAN компенсирует работникам 80% потерянного дохода за счет собственных и государственных средств.

Война в Украине влияет на мировую экономику. Так, в Одессе остановился завод Cryoin, который поставляет газоподобный неон для производства полупроводников во всем мире. Это может вызвать новый дефицит чипов.

В МВФ отметили, что война может вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием и новую "Арабскую весну". 

Автор:
Сергей Горелов