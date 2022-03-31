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Проблеми з поставками з України: MAN зупинив два заводи
Німецька компанія MAN, що випускає вантажні автомобілі та автобуси, зупинила підприємства у Мюнхені та польському Кракові. Причина — припинення постачання з України електричних дротів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Компанія, що належить Volkswagen Group, також скоротила обсяги виробництва на трьох інших підприємствах. В результаті вона була змушена відправити в неоплачувану відпустку близько 11 тисяч працівників
У прес-службі MAN зазначили, що українські підприємства можуть випускати проводку лише в обмеженій кількості.
"В результаті ми можемо втратити виробництво на кілька тижнів, що різко скоротить показники випуску у другому кварталі", - зазначили у компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
MAN вже почав шукати в інших країнах додаткові джерела постачання проводки для вантажівок, але на це може знадобитися кілька місяців.
У компанії зазначають, що працівників переводять на схему скороченого робочого дня. При цьому MAN компенсує працівникам 80% втраченого доходу за рахунок власних та державних коштів.
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