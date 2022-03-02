В Одесі зупинився завод Cryoin – це може спричинити новий світовий дефіцит мікрочипів

В Одесі зупинився завод Cryoin, який постачає газоподібний неон для виробництва напівпровідників у всьому світі. Цю речовину використовують для живлення лазерів, що витравлюють маркування на комп'ютерних чіпах.

Про це повідомляє видання "Wired".

В Україні є половина світових запасів неону, який необхідний для виробництва напівпровідникових мікросхем. Cryoin забезпечує компанії в Європі, Японії, Кореї, Китаї і Тайвані, але більша частина її неону поставляється в США. Отже, це може спровокувати ще більший дефіцит комп'ютерних чіпів у всьому світі.

Як повідомляє директор з розвитку бізнесу Лариса Бондаренко, виробництво неону та інших газів було зупинено у четвер, коли розпочалося вторгнення.

Співробітників попросили залишатися вдома, доки ситуація не проясниться. Станом на 28 лютого завод не був пошкоджений, проте відновлювати виробництво, як і раніше, надто небезпечно.

Але російська агресія в Україні змушує галузь нервувати, оскільки дефіцит неону може посилитися через повторення 2014 року, коли ціни на неоновий газ підскочили на 600% у відповідь на анексію Криму.

"Минулого тижня уряди США та Японії щосили намагалися переконатися, що це більше не повториться, чинячи тиск на своїх виробників чіпів, щоб знайти альтернативні джерела цього маловідомого газу, поки не стало занадто пізно", — пише Wired.

Технологічна промисловість відчула нестачу чипів ще під час пандемії коронавірусу. 2021 року це вплинуло на всіх великих автовиробників. Такі компанії як General Motors закрили цілі заводи. Apple, один із найбільших у світі покупців чіпів, у жовтні повідомила виробникам, що у 2021 році вона виробила на 10 млн iPhone менше, ніж планувалося.

Також через дефіцит чіпів вже постраждали багато відомих виробників. ЗМІ повідомляють, що через брак напівпровідникових компонентів компанія Tesla нібито вирішила видалити один із двох електронних блоків управління, які зазвичай встановлюються на рульові тяги деяких китайських автомобілів Model 3 та Model Y.

Наприкінці 2021 року через нестачу електронних комплектуючих були змушені тимчасово зупинитися заводи-автовиробники Skoda Auto Volkswagen, розташовані в Чехії. У жовтні того ж року у Японії виробництво автомобілів зупинили всі 14 заводів Toyota.