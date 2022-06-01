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Россияне ремонтируют поврежденную военную технику на украинских предприятиях, - Генштаб
Российские оккупанты в отдельных украинских населенных пунктах организуют восстановление своей поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий.
Об этом идет речь в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что на временно оккупированных территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях. А также грабят мирных жителей.
"В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, практически на всей временно захваченной территории россияне заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.
Напомним, российские оккупанты перебрасывают из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады".