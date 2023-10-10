СБУ поймала владельца кабельного завода на оккупированном Донбассе, которым тот управлял из Черниговской области

Главное следственное управление Службы безопасности Украины сообщило о подозрении бизнесмену, наладившему схемы обеспечения предприятий промышленного комплекса России кабельной продукцией, сообщают в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, бизнесмен, еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины зарегистрировал предприятие по производству широкой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции на оккупированной территории Донецкой области. Он наладил сотрудничество с рядом предприятий как на этой территории, так и в России.

Постоянно находясь в Черниговской области мужчина, продолжал вести этот бизнес, обеспечив дистанционное управление предприятием через компаньонов среди жителей Донецка.

Для беспрепятственного ведения бизнеса он перерегистрировал его уже по российскому законодательству и согласился платить налоги в российский бюджет. Отмечается также, что для переговоров с потребителями продукции, в том числе с представителями государственной корпорации "Росатом", владелец кабельного завода во время военного положения периодически посещал государство-агрессор.

Фото: Офис генерального прокурора

По месту жительства и в офисе подозреваемого прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили наличные, документы и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Владельцу и руководителю предприятия сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (часть 2 статьи 111-2 Уголовного кодекса). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что накануне Государственное бюро расследований задержало и сообщило о подозрении в финансировании терроризма генеральному директору завода "Ремкомунелектротранс" (Макеевка, оккупированная РФ часть Донецкой области), специализирующемуся на изготовлении литейной продукции.