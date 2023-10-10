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Промышленность
Дата публикации

СБУ поймала владельца кабельного завода на оккупированном Донбассе, которым тот управлял из Черниговской области

СБУ поймала владельца кабельного завода на оккупированном Донбассе, которым тот управлял из Черниговской области
Фото: Офис генпрокурора

Главное следственное управление Службы безопасности Украины сообщило о подозрении бизнесмену, наладившему схемы обеспечения предприятий промышленного комплекса России кабельной продукцией, сообщают в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, бизнесмен, еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины зарегистрировал предприятие по производству широкой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции на оккупированной территории Донецкой области. Он наладил сотрудничество с рядом предприятий как на этой территории, так и в России.

Постоянно находясь в Черниговской области мужчина, продолжал вести этот бизнес, обеспечив дистанционное управление предприятием через компаньонов среди жителей Донецка.

Для беспрепятственного ведения бизнеса он перерегистрировал его уже по российскому законодательству и согласился платить налоги в российский бюджет. Отмечается также, что для переговоров с потребителями продукции, в том числе с представителями государственной корпорации "Росатом", владелец кабельного завода во время военного положения периодически посещал государство-агрессор.

Фото 2 — СБУ поймала владельца кабельного завода на оккупированном Донбассе, которым тот управлял из Черниговской области
Фото 3 — СБУ поймала владельца кабельного завода на оккупированном Донбассе, которым тот управлял из Черниговской области
Фото: Офис генерального прокурора

По месту жительства и в офисе подозреваемого прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили наличные, документы и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Владельцу и руководителю предприятия сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (часть 2 статьи 111-2 Уголовного кодекса). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что накануне Государственное бюро расследований задержало и сообщило о подозрении в финансировании терроризма генеральному директору завода "Ремкомунелектротранс" (Макеевка, оккупированная РФ часть Донецкой области), специализирующемуся на изготовлении литейной продукции.

Автор:
Тимофей Беспятов