СБУ піймала власника кабельного заводу на окупованій Донеччині, що керував ним з Чернігівщини (ФОТО)

Головне слідче управління Служби безпеки України повідомило про підозру бізнесмену, який налагодив схеми забезпечення підприємств промислового комплексу Росії кабельною продукцією, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, бізнесмен ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України зареєстрував підприємство з виробництва широкої номенклатури кабельно-провідникової продукції на окупованій території Донецької області. Він налагодив співробітництво з низкою підприємств як на цій території, так і у Росії.

Постійно перебуваючи в Чернігівській області, чоловік продовжував вести цей бізнес, забезпечивши дистанційне керування підприємством через компаньйонів серед мешканців Донецька.

Для безперешкодного ведення бізнесу він перереєстрував його вже за російським законодавством і погодився сплачувати податки до російського бюджету. Зазначається також, що для перемовин зі споживачами продукції, у тому числі з представниками державної корпорації "Росатом", власник кабельного заводу під час воєнного стану періодично відвідував державу-агресора.

Фото: Офіс генерального прокурора

За місцем проживання та в офісі підозрюваного проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили готівку, документи та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Власнику й керівнику підприємства наразі повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (частина 2 статті 111-2 Кримінального кодексу). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що напередодні Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру у фінансуванні тероризму генеральному директору заводу "Ремкомунелектротранс" (Макіївка, окупована РФ частина Донецької області), який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції.