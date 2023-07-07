СБУ разоблачила фармкомпанию из Житомирской области на продаже медикаментов для армии РФ

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении в Житомирской области фармацевтического предприятия, которое после полномасштабного вторжения России наладило скрытую схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали РФ.

По данным СБУ, среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков.

Отмечается, что до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в РФ, а бизнес-партнером украинской фирмы было учреждение, выполняющее государственные заказы российского Министерства обороны.

После начала полномасштабного вторжения и введения соответствующих санкций менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений. Для этого организатор сделки вместе с российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и ЕС.

Сначала дельцы направляли украинские медикаменты в адрес этих иностранных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из РФ. Сотрудники СБУ задокументировали попытку незаконной переправки в Россию почти 300 кг медсредств.

В ходе обысков в офисах и производственных помещениях украинской фармкомпании были обнаружены компьютеры с доказательствами незаконной деятельности; контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов; а также российские сертификаты соответствия медикаментам.

В настоящее время директору предприятия сообщено о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора. Подробности же относительно самой компании на данный момент не приводятся.