Украинские производители электропроводки для BMW и Porsche снова работают на полную мощность

Три площадки по производству электрожгутов для авто французской компании Nexans, вышли на 100% производственных мощностей. Об этом бренд сообщает в финансовом отчете за первый квартал 2022 года.

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В течение первого квартала 2022 года на трех украинских производственных площадках Nexans, поддерживал загрузку на уровне 85% мощностей, а затем он вернулся к полной загрузке.

"Теперь бизнес вернулся в нормальное русло, что примечательно в условиях войны", – заявили в финотчете компании.

В целом направление автомобильных жгутов компании Nexans выросло на 15,6%, если сравнивать с первым кварталом прошлого года. Это произошло за счет увеличения доли рынка.

ООО "Электроконтакт Украина" – производитель кабельных сетей для автомобилей концернов BMW, Porsche, AUDI, VW. У него три производственных подразделения во Львовской области Материнской компания — немецкая Elektrokontakt GmbH, входящая в концерн Nexans.

Напомним, во Львовскую область переместят два крупных украинских машиностроительных предприятия: “Ветропарки Украины” и “Пожмашина”.

По данным Минэкономики, с начала работы программы перемещения бизнеса из зоны боевых действий на безопасные территории 178 предприятий полностью завершили релокацию мощностей из зон боевых действий, из них 67 уже возобновили работу на новых местах.