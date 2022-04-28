Українські виробники електропроводки для BMW та Porsche знову працюють на повну потужність

Три майданчики з виробництва електроджгутів для автомобільної французької компанії Nexans вийшли на 100% виробничих потужностей. Про це бренд повідомляє у фінансовому звіті за перший квартал 2022 року.

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Протягом першого кварталу 2022 року на трьох українських виробничих майданчиках Nexans підтримував завантаження на рівні 85% потужностей, а потім він повернувся до повного завантаження.

"Тепер бізнес повернувся у нормальне русло, що примітно в умовах війни", - заявили у фінзвіті компанії.

Загалом напрямок автомобільних джгутів компанії Nexans зріс на 15,6%, якщо порівнювати з першим кварталом минулого року. Це сталося за рахунок збільшення частки ринку.

ТОВ "Електроконтакт Україна" – виробник кабельних мереж для автомобілів концернів BMW, Porsche, AUDI, VW. Має три виробничі підрозділи у Львівській області Материнська компанія — німецька Elektrokontakt GmbH, що входить до концерну Nexans.

Нагадаємо, у Львівську область перемістять два великі українські машинобудівні підприємства: "Вітропарки України" та "Пожмашина".

За даними Мінекономіки, з початку роботи програми переміщення бізнесу із зони бойових дій на безпечні території 178 підприємств повністю завершили релокацію потужностей із зон бойових дій, з них 67 уже відновили роботу на нових місцях.