В Минэкономики анонсировали механизм получения разрушенными предприятиями иностранного оборудования

Министерство экономики разрабатывает механизмы восстановления производств, разрушенных или поврежденных войной, путем получения материально-технической помощи в виде оборудования от производителей стран-партнеров Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, они были предложены участникам совещания под председательством заместителя министра Игоря Фоменко и с участием представителей министерств, областных военных администраций и Федерации работодателей Украины, которое состоялось 15 ноября.

"Ключевая идея: национальные производители, оборудование которых уничтожено или повреждено в результате российской агрессии, будут иметь возможность получить оборудование иностранного производства как материально-техническую помощь. Акцентирую, что речь идет о помощи именно оборудованием, а не деньгами", - отметил Фоменко.

По его словам, такое оборудование будет поставляться по механизмам, аналогичным или схожим с механизмами поступления гуманитарной помощи в Украину. Задачей на ближайший период чиновник назвал совместную наработку прозрачного и четкого механизма получения помощи, понятного как украинскому бизнесу, так и иностранным партнерам Украины.

Согласно предложенному к обсуждению варианту, частные предприятия будут представлять официально подтвержденный перечень поврежденного оборудования в ОВА, государственные – в центральные органы исполнительной власти.

Помощь будет поступать через определенных получателей гуманитарной помощи. Минэкономики планирует разработать механизм ее распределения с учетом приоритетности развития отраслей экономики и экономической целесообразности, а также разработать действенные предохранители от злоупотреблений на разных этапах и механизмы контроля.

Предполагается, что ключевыми адресатами материально-технической помощи в виде оборудования станут предприятия переработки или генерирующие добавленную стоимость. На основе обсуждения и предложений министерство наработает необходимые для запуска механизма проекты решений.