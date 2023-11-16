В Мінекономіки анонсували механізм отримання зруйнованими підприємствами іноземного обладнання

Міністерство економіки працює над розробкою механізмів відновлення виробництв, зруйнованих чи пошкоджених війною шляхом отримання матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання від виробників країн-партнерів України.

Як ідеться у повідомленні відомства, вони були запропоновані учасникам наради під головуванням заступника міністра Ігоря Фоменка та за участі представників міністерств, обласних військових адміністрацій та Федерації роботодавців України, що відбулася 15 листопада.

"Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами", - зазначив Фоменко.

За його словами, таке обладнання постачатиметься за механізмами, аналогічними або схожими з механізмами надходження гуманітарної допомоги в Україну. Завданням на найближчий період чиновник назвав спільне напрацювання прозорого та чіткого механізму отримання допомоги, зрозумілого як для українського бізнесу, так і для іноземних партнерів України.

Згідно запропонованого до обговорення варіанту, приватні підприємства подаватимуть офіційно підтверджений перелік пошкодженого обладнання до ОВА, державні – до центральних органів виконавчої влади.

Допомога надходитиме через визначених отримувачів гуманітарної допомоги. Мінекономіки планує розробити механізм її розподілу з урахуванням пріоритетності розвитку галузей економіки та економічної доцільності, а також розробити дієві запобіжники від зловживань на різних етапах та механізми контролю.

Передбачається, що ключовими адресатами матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання стануть підприємства переробки чи ті, що генерують додану вартість. На основі обговорення та наданих пропозицій міністерство напрацює необхідні для запуску механізму проєкти рішень.