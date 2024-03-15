Надежная защита для бизнеса. Как развивается корпоративное страхование спустя два года войны

Украинские компании поддерживают стабильный спрос на страхование сотрудников и имущества. Все чаще компании обращают внимание не только на стандартное наполнение полисов, но и просят внести в договора покрытие военных рисков.

Страховой рынок двигают вверх не только физические лица, но и бизнес. И хотя страховщики от частных клиентов получают более 60% всех страховых премий, а корпоративный сектор приносит лишь около 40% премий, бизнес-клиенты являются крайне важной частью портфеля для большинства страховых компаний. Особенно это касается сегментов страхования здоровья, авто, недвижимого имущества и грузов.

Когда разговор заходит о корпоративном страховании, на 2024 год страховщики в целом смотрят с оптимизмом. И хотя бизнес пока не восстановился до уровня довоенного 2021 года, украинские компании понимают: им нужно мотивировать и удерживать ценных сотрудников (особенно в условиях оттока кадров за пределы Украины), а также защищать имущество, от военных рисков – в том числе. И страхование в данном случае играет довольно важную роль.

Медстрахование растет, агрострахование сжимается

По данным Национального банка, портфель корпоративных клиентов страховых компаний по премиям за 9 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20% до 13,2 млрд грн. Рост выплат бизнес-клиентам в январе-сентябре 2023 года к предыдущему году составил 28% до 5,6 млрд грн. Уровень выплат, соответственно, вырос с 40% до 42%.

Главными драйверами в секторе корпоративного страхования являются два вида – это ДМС и страхование наземного транспорта. Причем, если платежи по медстрахованию от бизнес-клиентов за 9 месяцев 2023 года в годовом измерении выросли чуть больше, чем на 7%, то премии по автострахованию – почти на 26%.

В совокупности же ДМС и корпоративное КАСКО сгенерировали в январе-сентябре 2023 года 48% всех премий, которые страховщики получили от бизнеса.

В других сегментах корпоративного страхования дела идут не так хорошо. Например, премии по страхованию грузов и багажа за упомянутый период составили 758 млн грн, по страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений – 551 млн грн, по страхованию от финансовых рисков – 303 млн грн, по страхованию от несчастных случаев – 158 млн грн.

Отдельно хочется отметить ситуацию со страхованием сельхозпродукции. Премии по этому виду в 2023 году к 2022 году упали почти в 1,5 раза до 42 млн грн. А за 9 месяцев 2021 года страхование сельхозпродукции принесло страховщикам 209 млн грн, это в 5 раз больше. Такую печальную тенденцию с агрострахованием можно объяснить не только временной оккупацией части территории Украины, где сконцентрированы свыше 20% сельхозугодий (данные NASA), но и тем, что агробизнес испытывает большие трудности. Это нехватка финансовых ресурсов, проблемы с логистикой, кадровый кризис и минирование земель, что крайне усложняет жизнь фермерам.

Больше всего выплат в корпоративном секторе страховщики также осуществляют по ДМС и по страхованию автотранспорта. За 9 месяцев 2023 года почти вдвое сократились выплаты по договорам страхования от пожаров и стихийных явлений и на 33% ­– по агрострахованию.

Здоровые сотрудники и "железный купол" для имущества

В 2024 году сегмент корпоративного страхования вряд ли будет расти такими же темпами, как КАСКО для физлиц или "автогражданка". Напомним, что страховщики ожидают рост розничного автострахования на 20-40% в зависимости от ситуации в экономике.

Спрос со стороны бизнеса на страхование в целом менее эластичный. Особенно сейчас, когда главной целью многих компаний является сохранение операционной эффективности и удержание доли рынка.

Но даже несмотря на затяжную войну, бизнес сохраняет относительно позитивный взгляд на 2024 год. Согласно опросу Европейской бизнес ассоциации (EBA), который она провела среди своих членов, более 50% компаний ожидают рост (расширение) своего бизнеса в 2024 году. В том числе, среди представителей малого и среднего бизнеса рассчитывают на рост почти 80% респондентов.

Также около 40% компаний намерены увеличивать штат сотрудников, 87% компаний будут повышать зарплаты, а 26% планируют инвестировать в новые проекты.

Такие настроения косвенно окажут влияние на страховой рынок. Например, наем нового персонала и рост зарплат коррелируют со спросом на добровольное медстрахование, а расширение бизнеса и запуск новых проектов подогревают спрос на автострахование и на страхование прочего имущества, основных фондов (недвижимости, оборудования и т.д.).

Сегодня локомотивом корпоративного страхования является ДМС. Мы наблюдаем тенденцию на увеличение запросов по страхованию работников от B2B-клиентов, что обусловлено постоянным стрессом и постепенным истощением населения. На рынке труда возникла парадоксальная ситуация: предложений по трудоустройству много, однако количество занятых лиц не растет. Следовательно, корпоративное медицинское страхование делает job-оффер более ценным и привлекательным для работника. На втором месте – защита имущества и транспорта. Андрей Артюхов председатель правления страховой компании VUSO

Cо стороны корпоративных клиентов есть запрос на страхование от военных рисков. Подобные пункты фигурируют в медицинских полисах (лечение или выплаты при нанесении ущерба здоровью гражданских лиц, полученных в результате военных действий), в полисах страхования имущества, товаров и грузов (выплаты при повреждении или уничтожении активов ракетами, беспилотниками и т.д.).

Понятно, что рынок только "обкатывает" механизм страхования военных рисков и такого рода покрытие со стороны страховщиков существенно ограничено. Например, размер выплаты может быть не более 10-20% страховой суммы, а действие полиса только на те объекты, которые находятся за 50-100 км от зоны активных боевых действий.