- Категория
- Страхование
- Дата публикации
-
Надежная защита для бизнеса. Как развивается корпоративное страхование спустя два года войны
Украинские компании поддерживают стабильный спрос на страхование сотрудников и имущества. Все чаще компании обращают внимание не только на стандартное наполнение полисов, но и просят внести в договора покрытие военных рисков.
Страховой рынок двигают вверх не только физические лица, но и бизнес. И хотя страховщики от частных клиентов получают более 60% всех страховых премий, а корпоративный сектор приносит лишь около 40% премий, бизнес-клиенты являются крайне важной частью портфеля для большинства страховых компаний. Особенно это касается сегментов страхования здоровья, авто, недвижимого имущества и грузов.
Когда разговор заходит о корпоративном страховании, на 2024 год страховщики в целом смотрят с оптимизмом. И хотя бизнес пока не восстановился до уровня довоенного 2021 года, украинские компании понимают: им нужно мотивировать и удерживать ценных сотрудников (особенно в условиях оттока кадров за пределы Украины), а также защищать имущество, от военных рисков – в том числе. И страхование в данном случае играет довольно важную роль.
Медстрахование растет, агрострахование сжимается
По данным Национального банка, портфель корпоративных клиентов страховых компаний по премиям за 9 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20% до 13,2 млрд грн. Рост выплат бизнес-клиентам в январе-сентябре 2023 года к предыдущему году составил 28% до 5,6 млрд грн. Уровень выплат, соответственно, вырос с 40% до 42%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Главными драйверами в секторе корпоративного страхования являются два вида – это ДМС и страхование наземного транспорта. Причем, если платежи по медстрахованию от бизнес-клиентов за 9 месяцев 2023 года в годовом измерении выросли чуть больше, чем на 7%, то премии по автострахованию – почти на 26%.
В совокупности же ДМС и корпоративное КАСКО сгенерировали в январе-сентябре 2023 года 48% всех премий, которые страховщики получили от бизнеса.
В других сегментах корпоративного страхования дела идут не так хорошо. Например, премии по страхованию грузов и багажа за упомянутый период составили 758 млн грн, по страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений – 551 млн грн, по страхованию от финансовых рисков – 303 млн грн, по страхованию от несчастных случаев – 158 млн грн.
Отдельно хочется отметить ситуацию со страхованием сельхозпродукции. Премии по этому виду в 2023 году к 2022 году упали почти в 1,5 раза до 42 млн грн. А за 9 месяцев 2021 года страхование сельхозпродукции принесло страховщикам 209 млн грн, это в 5 раз больше. Такую печальную тенденцию с агрострахованием можно объяснить не только временной оккупацией части территории Украины, где сконцентрированы свыше 20% сельхозугодий (данные NASA), но и тем, что агробизнес испытывает большие трудности. Это нехватка финансовых ресурсов, проблемы с логистикой, кадровый кризис и минирование земель, что крайне усложняет жизнь фермерам.
Здоровые сотрудники и "железный купол" для имущества
В 2024 году сегмент корпоративного страхования вряд ли будет расти такими же темпами, как КАСКО для физлиц или "автогражданка". Напомним, что страховщики ожидают рост розничного автострахования на 20-40% в зависимости от ситуации в экономике.
Но даже несмотря на затяжную войну, бизнес сохраняет относительно позитивный взгляд на 2024 год. Согласно опросу Европейской бизнес ассоциации (EBA), который она провела среди своих членов, более 50% компаний ожидают рост (расширение) своего бизнеса в 2024 году. В том числе, среди представителей малого и среднего бизнеса рассчитывают на рост почти 80% респондентов.
Также около 40% компаний намерены увеличивать штат сотрудников, 87% компаний будут повышать зарплаты, а 26% планируют инвестировать в новые проекты.
Такие настроения косвенно окажут влияние на страховой рынок. Например, наем нового персонала и рост зарплат коррелируют со спросом на добровольное медстрахование, а расширение бизнеса и запуск новых проектов подогревают спрос на автострахование и на страхование прочего имущества, основных фондов (недвижимости, оборудования и т.д.).
Cо стороны корпоративных клиентов есть запрос на страхование от военных рисков. Подобные пункты фигурируют в медицинских полисах (лечение или выплаты при нанесении ущерба здоровью гражданских лиц, полученных в результате военных действий), в полисах страхования имущества, товаров и грузов (выплаты при повреждении или уничтожении активов ракетами, беспилотниками и т.д.).
Понятно, что рынок только "обкатывает" механизм страхования военных рисков и такого рода покрытие со стороны страховщиков существенно ограничено. Например, размер выплаты может быть не более 10-20% страховой суммы, а действие полиса только на те объекты, которые находятся за 50-100 км от зоны активных боевых действий.
Тем не менее, опции защиты от военных угроз будут появляться в договорах страхования все чаще, так как бизнес в такой защите действительно нуждается.