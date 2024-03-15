Надійний захист для бізнесу: як розвивається корпоративне страхування на третьому році війни

Українські компанії підтримують стабільний попит на страхування працівників та майна. Все частіше компанії звертають увагу не лише на стандартне наповнення полісів, а й просять внести до договорів покриття воєнних ризиків.

Страховий ринок рухають вгору не лише фізичні особи, а й бізнес. І хоча страховики від приватних клієнтів отримують понад 60% усіх страхових премій, а корпоративний сектор генерує лише близько 40% премій, бізнес-клієнти є украй важливою частиною портфеля більшості страхових компаній. Особливо це стосується сегментів страхування здоров'я, авто, нерухомого майна та вантажів.

Коли йдеться про корпоративне страхування, на 2024 рік страховики в цілому дивляться з оптимізмом. І хоча бізнес поки що не відновився до рівня довоєнного 2021 року, українські компанії розуміють: їм потрібно мотивувати та утримувати цінних співробітників (особливо в умовах відтоку кадрів за межі України), а також захищати майно, від воєнних ризиків – у тому числі. І страхування у цьому випадку відіграє досить значну роль.

Медстрахування зростає, агрострахування стискається

За даними Національного банку, портфель корпоративних клієнтів страхових компаній за преміями за 9 місяців 2023 року зріс, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, на 20% до 13,2 млрд грн. Зростання виплат бізнес-клієнтам у січні-вересні 2023 року до попереднього року склало 28% до 5,6 млрд грн. Рівень виплат, відповідно, зріс із 40% до 42%.

Головними драйверами у секторі корпоративного страхування є два види – це ДМС та страхування наземного транспорту. Причому якщо платежі з медстрахування від бізнес-клієнтів за 9 місяців 2023 року в річному вимірі зросли трохи більше, ніж на 7%, то премії з автострахування – майже на 26%.

У сукупності ДМС і корпоративне КАСКО згенерували в січні-вересні 2023 року 48% усіх премій, які страховики отримали від бізнесу.

В інших сегментах корпоративного страхування справи йдуть не так добре. Наприклад, премії зі страхування вантажів та багажу за згаданий період становили 758 млн грн, зі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 551 млн грн, зі страхування від фінансових ризиків – 303 млн грн, зі страхування від нещасних випадків – 158 млн грн.

Окремо хочеться звернути увагу на ситуацію зі страхуванням сільгосппродукції. Премії з цього виду у 2023 році до 2022 року впали майже в 1,5 раза до 42 млн грн. А за 9 місяців 2021 року страхування сільгосппродукції принесло страховикам 209 млн грн., це в 5 разів більше. Таку сумну тенденцію з агрострахуванням можна пояснити не лише тимчасовою окупацією частини території України, де сконцентровано понад 20% сільгоспугідь (дані NASA), а й тим, що агробізнес зазнає великих труднощів. Це брак фінансових ресурсів, проблеми з логістикою, кадрова криза та мінування земель, що украй ускладнює життя фермерам.

Найбільше виплат у корпоративному секторі страховики також здійснили з ДМС та за страхуванням автотранспорту. За 9 місяців 2023 року майже вдвічі скоротилися виплати за договорами страхування від пожеж та стихійних явищ та на 33% – з агрострахування.

Здорові співробітники та "залізний купол" для майна

У 2024 році сегмент корпоративного страхування навряд чи зростатиме такими ж темпами, як КАСКО для фізосіб або "автоцивілка". Нагадаємо, що страховики очікують на зростання роздрібного автострахування на 20-40% залежно від ситуації в економіці.

Попит із боку бізнесу на страхування загалом менш еластичний. Особливо зараз, коли головною метою багатьох компаній є збереження операційної ефективності та утримання частки ринку.

Але навіть попри затяжну війну бізнес зберігає відносно позитивний погляд на 2024 рік. Згідно з опитуванням Європейської бізнес-асоціації (EBA), яке вона провела серед своїх членів, понад 50% компаній очікують зростання (розширення) бізнесу в 2024 році. У тому числі розраховують на зростання майже 80% респондентів серед представників малого та середнього бізнесу.

Також близько 40% компаній мають намір збільшувати штат співробітників, 87% компаній підвищуватимуть зарплати, а 26% планують інвестувати у нові проекти.

Такі настрої опосередковано вплинуть на страховий ринок. Наприклад, пошук нового персоналу та зростання зарплат корелюють із попитом на добровільне медстрахування, а розширення бізнесу та запуск нових проектів підігрівають попит на автострахування та на страхування іншого майна, основних фондів (нерухомості, обладнання тощо).

Сьогодні локомотивом корпоративного страхування є ДМС. Ми спостерігаємо тенденцію на збільшення запитів зі страхування працівників від B2B-клієнтів, що зумовлено постійним стресом і поступовим виснаженням населення. На ринку праці виникла парадоксальна ситуація: пропозицій з працевлаштування є багато, однак кількість зайнятих осіб не зростає. Відтак корпоративне медичне страхування робить job-оффер більш цінним і привабливим для працівника. На другому місці — захист майна та транспорту. Андрій Артюхов голова правління страхової компанії VUSO

З боку корпоративних клієнтів є запит на страхування від воєнних ризиків. Подібні пункти фігурують у медичних полісах (лікування або виплати при завданні шкоди здоров'ю цивільних осіб, отриманих внаслідок бойових дій), у полісах страхування майна, товарів та вантажів (виплати при пошкодженні чи знищенні активів ракетами, безпілотниками тощо).

Зрозуміло, що ринок лише "обкатує" механізм страхування воєнних ризиків і таке покриття з боку страховиків є суттєво обмеженим. Наприклад, розмір виплати може бути не більше ніж 10-20% страхової суми, а дія полісу розповсюджується тільки на ті об'єкти, які знаходяться за 50-100 км від зони активних бойових дій.