Страхование жизни во время войны: какие риски покрывают страховые компании и сколько стоят полисы

До полномасштабного вторжения страхования жизни с покрытием военных рисков как отдельного сегмента в Украине практически не существовало. Подобные риски традиционно считались неприемлемыми для классического страхования. После 2022-го ситуация изменилась, ведь война напрямую повлияла на повседневную жизнь гражданского населения и заставила многих украинцев по-другому посмотреть на вопросы финансовой безопасности семьи.

Редакция Delo.ua пообщалась со страховыми компаниями, чтобы узнать, как работает страхование жизни с покрытием военных рисков, кто может оформить полис, какие существуют ограничения, как формируется стоимость и как организован процесс выплат при наступлении страхового случая.

Что предлагают страховщики, кто может оформить полис и какие существуют территориальные ограничения

По словам директора департамента личных видов страхования СК ИНГО Марины Зварыч, спрос на программы страхования жизни со стороны физических лиц остается ограниченным. Среди ключевых причин — низкая осведомленность о возможности страхования военных рисков, сложность темы и общее недоверие к новым продуктам в условиях кризиса.

Более активный спрос — со стороны бизнеса, отмечает директор департамента медицинского страхования НАСК ОРАНТА Виктория Островерха. Для компаний страхование с военным покрытием стало инструментом поддержки работников, а для физических лиц важны доступная стоимость, понятный перечень покрытых событий и наличие не только финансовой выплаты, но и реальной помощи — медицинской, реабилитационной и психологической.

"Такие программы остаются непростыми для восприятия. Военные риски нуждаются в четком документальном подтверждении, а условия договоров требуют внимательного прочтения", — акцентирует собеседница издания.

НАСК ОРАНТА предоставляет покрытие военных рисков внутри корпоративных программ медицинского страхования и отдельного продукта для физических лиц. Для корпоративных клиентов это организация медицинской помощи гражданским в случае получения травм или заболеваний в результате военных действий.

"Программа включает амбулаторное и стационарное лечение, а под военными действиями понимают повреждения от мин, бомб, гранат, снарядов, ракет, огнестрельного оружия и других боевых средств, а также взрывных устройств, направленных на вред жизни или здоровью", — рассказывает Виктория Островерха.

Отдельно в компании для физических лиц действует программа "Личная безопасность", которая страхует от несчастных случаев, в частности, произошедших из-за военных действий. Она охватывает взрывы, обстрелы, падения военных самолетов или беспилотников и другие инциденты на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Дополнительно предусмотрены реабилитационные услуги: консультации психолога или психотерапевта (до 2 000 грн), а также реабилитационные процедуры — ЛФК, консультации реабилитолога, лечебный массаж (до 5 000 грн).

В рамках корпоративных программ медицинского страхования покрытие военных рисков распространяется на гражданских сотрудников компании-страхователя в возрасте до 65 лет. Оно не распространяется на военнослужащих и работников силовых структур.

В рамках программы "Личная безопасность" страхуются гражданские лица в возрасте до 75 лет, в частности волонтеры, при соблюдении гражданского статуса.

"Под гражданским лицом мы понимаем физическое лицо, которое на момент наступления страхового случая не является военнослужащим или представителем военизированных формирований", — уточняет Виктория Островерха.

СК ИНГО предлагает программы страхования жизни и здоровья с покрытием военных рисков для гражданских лиц, не находящихся в зоне активных боевых действий. Страховыми случаями признаются повреждения здоровья или гибель в результате боевых действий, обстрелов, взрывов, падения ракет или их обломков и других событий, непосредственно связанных с военными действиями, с учетом территориальных ограничений.

Отдельно СК ИНГО разработала специальные программы для организаций, занимающихся гуманитарным разминированием деоккупированных территорий, а также для волонтеров и журналистов, деятельность которых связана с работой в опасных условиях.

В компании объясняют, что ключевым фактором для договоров с военным покрытием есть территория пребывания застрахованного лица. Страхование с военным покрытием доступно для гражданских лиц, а также для волонтеров и журналистов, при условии, что они не находятся ближе 20 км к территориям активных боевых действий. Лица, непосредственно находящиеся в зоне активных боевых действий, не могут быть застрахованы в рамках стандартных программ, однако для отдельных категорий деятельности возможно применение специальных решений.

В страховой компании ARX для гражданских лиц действует специальный страховой продукт "Бронезащита", предусматривающий выплаты в случае несчастных случаев, вызванных так называемыми пассивными военными рисками. Речь идет о ситуациях, когда человек не участвует в боевых действиях, но получает травмы или погибает в результате обстрелов, взрывов или иного воздействия оружия.

"Ключевой принцип такого страхования — защита гражданских, оказавшихся под угрозой военных действий, но не военнослужащих или участников вооруженных формирований. Именно такие события признаются страховыми и дают основания для выплаты", — объясняет главный специалист отдела андеррайтинга и продукт-менеджмента СК ARX Олег Гебеш.

Полис могут оформить физические лица в возрасте от 1 до 75 лет. Он доступен для гражданских, в частности волонтеров, журналистов и медиков, при условии, что они не вовлечены непосредственно в боевые действия и не проходят службу в военных или военизированных структурах. В то же время страхование не распространяется на лиц, которые на момент страхового случая находятся на территории Автономной Республики Крым, в городе Севастополе, а также в населенных пунктах и территориальных общинах, находящихся во временной оккупации, в окружении или на территории, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия в полной мере.

Страхование также не распространяется на военнослужащих, представителей силовых подразделений и лиц, участвующих в боевых операциях. Кроме того, действуют стандартные медицинские ограничения.

СК "Арсенал Страхование" работает исключительно в сегменте non-life и не предоставляет классического страхования жизни, рассказывает директор департамента личного и медицинского страхования Виктория Черная. Военные риски включены во все корпоративные пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС). Покрытие оплачивает лечение травм и ранений гражданских в случае прилетов, без отдельных лимитов.

"ДМС мы предлагаем исключительно корпоративным клиентам с командами от 10 человек. Покрытие военных рисков действует на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий и зоны активных боевых действий. То есть покрытие действует не только в западных и центральных регионах, но и в Запорожье, Харькове, Сумах , Чернигове и других локациях", — поясняет собеседница Delo.ua.

Какая стоимость полисов

Стоимость страхового полиса с военным покрытием для физических лиц в СК ИНГО стартует ориентировочно от 2000 грн, рассказывает Марина Зварыч. Окончательная цена зависит от выбранной страховой суммы, перечня рисков и уровня профессиональной опасности. Чем выше потенциальный риск и объем покрытия, тем выше будет страховая премия. Оплата производится одноразово, одним платежом до начала действия договора.

В корпоративных программах медицинского страхования НАСК ОРАНТА условия покрытия военных рисков определяются индивидуально, как и сами программы для корпоративных клиентов.

К примеру, рассказывает Виктория Островерха, в рамках программы "Личная безопасность" стоимость страхования зависит от выбранной страховой суммы и возраста застрахованного. Страховая сумма может составлять от 10 000 грн до 200 000 грн. Минимальная стоимость полиса со страховой суммой 10 000 грн для лиц в возрасте от 18 до 75 лет составляет около 300 грн. Полис со страховой суммой 200 000 грн для этой же возрастной категории стоит до 2 000 грн. Страховой взнос уплачивается одноразово при заключении договора.

В страховой компании ARX стоимость страхового полиса для физического лица зависит от нескольких факторов, включая выбранную страховую сумму и срок действия договора. Клиент может выбрать краткосрочную защиту на один, три, шесть месяцев или годовой полис. Оплата производится одним платежом в начале действия договора, рассказывает Олег Гебеш.

Как выглядит процесс получения выплат

В СК ИНГО в случае наступления страхового случая застрахованное лицо или его родственники должны уведомить компанию в течение 30 дней с момента происшествия. Далее формируется перечень документов для подтверждения обстоятельств происшествия — это медицинские документы и справки от компетентных органов или другие подтверждения факта и причин повреждения здоровья или гибели.

После получения полного пакета документов решение о выплате принимается в течение 15 дней. Наибольшие затруднения для клиентов связаны с объективной сложностью сбора подтверждений в условиях войны, утверждает Марина Зварыч.

В корпоративных программах медицинского страхования в НАСК ОРАНТА для застрахованного лица важнее всего получить как можно скорее медицинскую помощь, акцентирует Виктория Островерха. Поэтому основной фокус таких программ сделан на организацию лечения в партнерских медицинских учреждениях. Если травма произошла в результате военных действий и человек обратился в больницу из списка сети страховщика, то помощь организуется напрямую. В случае лечения вне сети страховщика, застрахованное лицо может подать в СК стандартный пакет документов и получить страховое возмещение расходов.

В рамках программы "Личная безопасность" в НАСК ОРАНТА заложена другая механика, касающаяся финансовых выплат. Застрахованное лицо должно уведомить компанию о наступлении страхового случая в течение 30 дней и представить пакет документов для выплаты. Если событие произошло в результате военных действий, то дополнительно требуются подтверждения от территориальных органов Нацполиции, СБУ или ГСЧС, в зависимости от характера случая. Средний срок рассмотрения заявления составляет 10–30 дней.

В рамках корпоративных программ добровольного медицинского страхования СК "Арсенал Страхование" лица, получившие ранения или травму из-за прилетов, могут обратиться в компанию по телефону или через мобильное приложение. Визит к врачу оплачивается страховой компанией напрямую в клинике. Клиенту нужно только прийти на прием. Лекарства, если их назначил врач, также оплачиваются напрямую и доставляются домой.

Несмотря на сложность темы и многочисленные ограничения, страховщики адаптируют классические подходы к реалиям военного времени, а страхование жизни и здоровья с военным покрытием в Украине становится реальным инструментом финансовой защиты для гражданских лиц и бизнеса.