Страхування життя цивільних під час війни: які ризики покривають страхові компанії та скільки коштують поліси

До повномасштабного вторгнення страхування життя з покриттям воєнних ризиків як окремого сегменту в Україні фактично не існувало. Такі ризики традиційно вважалися неприйнятними для класичного страхування. Після 2022-го ситуація змінилася, адже війна безпосередньо вплинула на повсякденне життя цивільного населення і змусила багатьох українців по-іншому подивитися на питання фінансової безпеки родини.

Редакція Delo.ua поспілкувалася зі страховими компаніями, аби дізнатися, як працює страхування життя з покриттям воєнних ризиків, хто може оформити поліс, які існують обмеження, як формується вартість і як організований процес виплат у разі настання страхового випадку.

Що пропонують страховики, хто може оформити поліс і які існують територіальні обмеження

За словами директорки департаменту особистих видів страхування СК ІНГО Марини Зварич, попит на програми страхування життя з боку фізичних осіб залишається обмеженим. Серед ключових причин — низька обізнаність про саму можливість страхування воєнних ризиків, складність теми і загальна недовіра до нових продуктів в умовах кризи.

Більш активний попит — з боку бізнесу, зазначає директорка департаменту медичного страхування НАСК ОРАНТА Вікторія Островерха. Для компаній страхування з воєнним покриттям стало інструментом підтримки працівників, а для фізичних осіб важливі доступна вартість, зрозумілий перелік покритих подій та наявність не лише фінансової виплати, а й реальної допомоги — медичної, реабілітаційної та психологічної.

“Такі програми залишаються непростими для сприйняття. Воєнні ризики потребують чіткого документального підтвердження, а умови договорів вимагають уважного прочитання”, — акцентує співрозмовниця видання.

НАСК ОРАНТА надає покриття воєнних ризиків у межах корпоративних програм медичного страхування та окремого продукту для фізичних осіб. Для корпоративних клієнтів це організація медичної допомоги цивільним у разі отримання травм або захворювань внаслідок воєнних дій.

“Програма включає амбулаторне та стаціонарне лікування, а під воєнними діями розуміють ушкодження від мін, бомб, гранат, снарядів, ракет, вогнепальної зброї та інших бойових засобів, а також вибухових пристроїв, спрямованих на шкоду життю чи здоров’ю”, — розповідає Вікторія Островерха.

Окремо в компанії для фізичних осіб діє програма "Особиста безпека", яка страхує від нещасних випадків, зокрема тих, що сталися через воєнні дії. Вона охоплює вибухи, обстріли, падіння військових літаків чи безпілотників та інші інциденти на території України, крім тимчасово окупованих територій. Додатково передбачено реабілітаційні послуги: консультації психолога чи психотерапевта (до 2 000 грн), а також реабілітаційні процедури — ЛФК, консультації реабілітолога, лікувальний масаж (до 5 000 грн).

В межах корпоративних програм медичного страхування покриття воєнних ризиків поширюється на цивільних співробітників компанії-страхувальника віком до 65 років включно. Воно не діє для військовослужбовців та працівників силових структур.

У межах програми "Особиста безпека" на страхування приймаються цивільні особи віком до 75 років, зокрема волонтери, за умови дотримання цивільного статусу.

"Під цивільною особою ми розуміємо фізичну особу, яка на момент настання страхового випадку не є військовослужбовцем або представником воєнізованих формувань", — уточнює Вікторія Островерха.

СК ІНГО пропонує програми страхування життя та здоров’я з покриттям воєнних ризиків для цивільних осіб, які не перебувають у зоні активних бойових дій. Страховими випадками визнаються ушкодження здоров’я або загибель внаслідок бойових дій, обстрілів, вибухів, падіння ракет чи їх уламків та інших подій, безпосередньо пов’язаних із воєнними діями, з урахуванням територіальних обмежень.

Окремо ІНГО розробила спеціальні програми для організацій, що займаються гуманітарним розмінуванням деокупованих територій, а також для волонтерів і журналістів, діяльність яких пов’язана з роботою в небезпечних умовах.

В компанії пояснюють, що ключовим фактором для договорів з воєнним покриттям є територія перебування застрахованої особи. Страхування з воєнним покриттям доступне для цивільних осіб, а також для волонтерів і журналістів, за умови, що вони не перебувають ближче ніж 20 км до територій активних бойових дій. Особи, які безпосередньо перебувають у зоні активних бойових дій, не можуть бути застраховані в межах стандартних програм, однак для окремих категорій діяльності можливе застосування спеціальних рішень.

В страховій компанії ARX для цивільних осіб діє спеціальний страховий продукт "Бронезахист", який передбачає виплати у разі нещасних випадків, спричинених так званими пасивними воєнними ризиками. Йдеться про ситуації, коли людина не бере участі у бойових діях, але зазнає травм або гине внаслідок обстрілів, вибухів чи іншого впливу зброї.

"Ключовий принцип такого страхування — захист цивільних, які опинилися під загрозою воєнних дій, але не є військовослужбовцями чи учасниками збройних формувань. Саме такі події визнаються страховими та дають підстави для виплати", — пояснює головний спеціаліст відділу андерайтингу та продукт-менеджменту СК ARX Олег Гебеш.

Поліс можуть оформити фізичні особи віком від 1 до 75 років. Він доступний для цивільних, зокрема волонтерів, журналістів і медиків, за умови, що вони не залучені безпосередньо до бойових дій і не проходять службу у військових або воєнізованих структурах. Водночас страхування не поширюється на осіб, які на момент страхового випадку перебувають на території Автономної Республіки Крим, у місті Севастополі, а також у населених пунктах і територіальних громадах, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні або де органи державної влади не здійснюють свої повноваження повною мірою.

Страхування також не поширюється на військовослужбовців, представників силових підрозділів та осіб, які беруть участь у бойових операціях. Крім того, діють стандартні медичні обмеження.

СК “Арсенал Страхування” працює виключно в сегменті non-life і не надає класичного страхування життя, розказує директорка департаменту особистого та медичного страхування Вікторія Чорна. Воєнні ризики включені до всіх корпоративних пакетів добровільного медичного страхування (ДМС). Покриття оплачує лікування травм та поранень цивільних у разі прильотів, без окремих лімітів.

“ДМС ми пропонуємо виключно корпоративним клієнтам із командами від 10 осіб. Покриття воєнних ризиків діє на всій території України, окрім окупованих територій та зони активних бойових дій. Тобто покриття діє не лише в західних та центральних регіонах, а й у Запоріжжі, Харкові, Сумах, Чернігові та інших локаціях, які наближені до лінії фронту”, — пояснює співрозмовниця Delo.ua.

Яка вартість полісів

Вартість страхового полісу з воєнним покриттям для фізичних осіб в СК ІНГО стартує орієнтовно від 2 000 грн, розказує Марина Зварич. Остаточна ціна залежить від обраної страхової суми, переліку ризиків та рівня професійної небезпеки. Що вищим є потенційний ризик і обсяг покриття, то вищою буде страхова премія. Оплата здійснюється одноразово, одним платежем до початку дії договору.

В корпоративних програмах медичного страхування НАСК ОРАНТА умови покриття воєнних ризиків визначаються індивідуально, як і самі програми для корпоративних клієнтів.

До прикладу, розказує Вікторія Островерха, в межах програми "Особиста безпека" вартість страхування залежить від обраної страхової суми та віку застрахованої особи. Страхова сума може становити від 10 000 грн до 200 000 грн. Мінімальна вартість поліса зі страховою сумою 10 000 грн для осіб віком від 18 до 75 років складає близько 300 грн. Поліс зі страховою сумою 200 000 грн для цієї ж вікової категорії коштує до 2 000 грн. Страховий внесок сплачується одноразово під час укладення договору.

У страховій компанії ARX вартість страхового поліса для фізичної особи залежить від кількох факторів, зокрема від обраної страхової суми та строку дії договору. Клієнт може обрати короткостроковий захист на один, три, шість місяців або річний поліс. Оплата здійснюється одним платежем на початку дії договору, розказує Олег Гебеш.

Як виглядає процес отримання виплат

В СК ІНГО у разі настання страхового випадку застрахована особа або її родичі мають повідомити компанію протягом 30 днів з моменту події. Далі формується перелік документів для підтвердження обставин події — зазвичай це медичні документи та довідки від компетентних органів або інші підтвердження факту й причин ушкодження здоров’я чи загибелі.

Після отримання повного пакета документів рішення щодо виплати ухвалюється протягом 15 днів. Найбільші труднощі для клієнтів пов’язані з об’єктивною складністю збору підтверджень в умовах війни, стверджує Марина Зварич.

У корпоративних програмах медичного страхування в НАСК ОРАНТА для застрахованої особи найважливіше отримати медичну допомогу якомога швидше, акцентує Вікторія Островерха. Саме тому основний фокус таких програм зроблено на організації лікування в партнерських медичних закладах. Якщо травма сталася внаслідок воєнних дій і людина звернулася до лікарні зі списку мережі страховика, допомога організовується напряму. У разі лікування поза мережею, застрахована особа може подати в СК стандартний пакет документів і отримати страхове відшкодування витрат.

У межах програми "Особиста безпека" в НАСК ОРАНТА закладено іншу механіку, що стосується фінансових виплат. Застрахована особа повинна повідомити компанію про настання страхового випадку протягом 30 днів та подати пакет документів для здійснення виплати. Якщо подія сталася внаслідок воєнних дій, то додатково потрібні підтвердження від територіальних органів Нацполіції, СБУ або ДСНС, залежно від характеру випадку. Середній строк розгляду заяви становить 10–30 днів.

В рамках корпоративних програм добровільного медичного страхування СК “Арсенал Страхування” особи, що отримали поранення чи травму через прильоти, можуть звернутися до компанії телефоном або через мобільний застосунок. Візит до лікаря оплачується страховою компанією напряму клініці. Клієнту потрібно лише прийти на прийом. Ліки, якщо їх призначив лікар, також оплачуються напряму і доставляються додому.

Попри складність теми та численні обмеження, страховики адаптують класичні підходи до реалій воєнного часу, а страхування життя та здоров’я з воєнним покриттям в Україні поступово стає реальним інструментом фінансового захисту для цивільних осіб і бізнесу.