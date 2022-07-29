Во Франции отменяют все коронавирусные ограничения

Чрезвычайное положение, а также меры, введенные для противодействия распространению коронавируса, будут отменены во Франции с 1 августа после принятия парламентом соответствующего законопроекта, сообщает портал “Информация о шенгенской визе”.

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Законопроект отменит чрезвычайное положение, введенное в марте 2020 года, которое также предусматривало карантинные меры, такие как самоизоляция, обязательное ношение масок, а также правила, которые обязывали людей всегда иметь при себе документы.

В то же время правительство оставляет за собой право снова ввести ограничения на границе, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.

Кроме того, за правительством остается право обязать всех, кто въезжает во Францию иметь при себе негативный тест на коронавирус.

Ранее Эстония и Египет упразднили коронавирусные ограничения для въезда. Посол Надер Саад – официальный представитель Председателя Совета министров Египта, заявил, что во время заседания Кабмина Египта было принято решение снять все антиковредные ограничения наложенные на въезд в страну для египтян или иностранцев.

Правительство Эстонии отменило распоряжение, согласно которому граждане третьих стран перед прибытием в Эстонию должны предоставить COVID-сертификат, т.е. справку о вакцинации, выздоровлении или негативном тесте на коронавирус.

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