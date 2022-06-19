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Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда
Теперь для посещения Египта и Эстонии не нужно предоставлять COVID-сертификат, то есть справку о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус.
Правительство Эстонии отменило распоряжение, согласно которому граждане третьих стран перед прибытием в Эстонию должны предоставить COVID-сертификат, то есть справку о вакцинации, выздоровлении или негативном тесте на коронавирус.
В правительстве также отметили, что 1 июля истекает срок действия приказа о карантине COVID. По данным Департамента здравоохранения, маловероятно, что существует такое значительное количество инфицированных граждан третьих стран, чтобы это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии.
В Эстонии риск передачи коронавируса снизился до зеленого или низкого уровня с точки зрения средней 7-дневной госпитализации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также 16 июня премьер-министр д-р Мостафа Мадбули возглавил заседание комитета в штаб-квартире правительства в новой административной столице и принял участие в заседании.
Посол Надер Саад – официальный представитель Председателя Совета министров Египта, заявил, что во время заседания Кабмина Египта было принято решение снять все антиководные ограничения наложенные на въезд в страну для египтян или иностранцев.
Напомним, что с начала пандемии в мире от Covid-19 умерли 6,3 млн человек.