Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда

Теперь для посещения Египта и Эстонии не нужно предоставлять COVID-сертификат, то есть справку о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус.

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Правительство Эстонии отменило распоряжение, согласно которому граждане третьих стран перед прибытием в Эстонию должны предоставить COVID-сертификат, то есть справку о вакцинации, выздоровлении или негативном тесте на коронавирус.

В правительстве также отметили, что 1 июля истекает срок действия приказа о карантине COVID. По данным Департамента здравоохранения, маловероятно, что существует такое значительное количество инфицированных граждан третьих стран, чтобы это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии.

В Эстонии риск передачи коронавируса снизился до зеленого или низкого уровня с точки зрения средней 7-дневной госпитализации.

Также 16 июня премьер-министр д-р Мостафа Мадбули возглавил заседание комитета в штаб-квартире правительства в новой административной столице и принял участие в заседании.

Посол Надер Саад – официальный представитель Председателя Совета министров Египта, заявил, что во время заседания Кабмина Египта было принято решение снять все антиководные ограничения наложенные на въезд в страну для египтян или иностранцев.

Напомним, что с начала пандемии в мире от Covid-19 умерли 6,3 млн человек.