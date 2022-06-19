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Естонія та Єгипет скасували коронавірусні обмеження для в’їзду

Естонія та Єгипет скасували коронавірусні обмеження для в’їзду
Фото: depositphotos

Тепер для відвідування Єгипту та Естонії не потрібно надавати COVID-сертифікат тобто довідку про вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус.

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Уряд Естонії скасував розпорядження, згідно з яким громадяни третіх країн перед прибуттям в Естонію повинні надати COVID-сертифікат тобто довідку про вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус.

В уряді також зазначили, що 1 липня закінчується термін дії наказу про карантин COVID. За даними Департаменту охорони здоров’я, наразі малоймовірно, що існує така значна кількість інфікованих громадян третіх країн, щоб це вплинуло на епідеміологічну ситуацію в Естонії.

В Естонії ризик передачі коронавірусу знизився до зеленого або низького рівня з точки зору середньої 7-денної госпіталізації. 

Також 16 червня прем’єр-міністр д-р Мостафа Мадбулі очолив засідання комітету в штаб-квартирі уряду в новій адміністративній столиці та взяв участь у засіданні.

Посол Надер Саад – офіційний речник Голови Ради міністрів Єгипту, заявив, що під час засідання Кабміну Єгипту було прийнято рішення зняти всі антиковідні обмеження накладені на в’їзд в країну для єгиптян або іноземців.

Нагадаємо, що з початку пандемії у світі від Covid-19 померло 6,3 млн людей.