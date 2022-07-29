У Франції скасовують усі коронавірусні обмеження

Надзвичайний стан, а також заходи, введені для протидії поширенню коронавірусної хвороби, скасують у Франції з 1 серпня після ухвалення парламентом відповідного законопроекту, повідомляє портал “Інформація про шенгенську візу”.

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Законопроект скасує надзвичайний стан, запроваджений у березні 2020 року, який також передбачав карантинні заходи, такі як самоізоляція, обов’язкове носіння масок, а також правила, які зобов'язували людей завжди мати при собі документи.

Водночас, уряд залишає за собою право знову запровадити обмеження на кордоні, якщо ситуація з захворюваністю погіршиться.

Крім того за урядом лишається право зобов'язати всіх, хто в'їжджає до Франції мати при собі негативний тест на коронавірус.

Раніше Естонія та Єгипет скасували коронавірусні обмеження для в’їзду. Посол Надер Саад – офіційний речник Голови Ради міністрів Єгипту, заявив, що під час засідання Кабміну Єгипту було прийнято рішення зняти всі антиковідні обмеження накладені на в’їзд в країну для єгиптян або іноземців.

Уряд Естонії скасував розпорядження, згідно з яким громадяни третіх країн перед прибуттям в Естонію повинні надати COVID-сертифікат тобто довідку про вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус.

Джерело фото: ua.depositphotos.com