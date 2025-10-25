100 дней правительства Свиреденко: первые итоги работы

24 октября исполнилось 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко. Команда Кабмина опубликовала первые результаты работы, сосредоточенные на приоритетах безопасности, экономической и социальной стабильности, энергетике и поддержке прифронтовых общин.

Оборона и модернизация Сил Обороны

По словам Свириденко, одним из ключевых направлений стала поддержка украинской армии. Правительство продолжает масштабировать производство национального оружия и координировать взаимодействие с международными партнерами, чтобы украинские военные получали необходимые средства.

Среди шагов по осовремениванию управления оборонными силами - внедрение системы цифрового учета военнослужащих "Импульс" и запуск электронных ТЦК. Это решение, по словам Премьер-министра, позволит сделать процессы мобилизационного учета более прозрачными и эффективными.

Развитие цифровых государственных сервисов

Параллельно правительство продолжает цифровизацию услуг для граждан. Согласно официальному сообщению, внедрены е-акциз, е-нотариат, е-суд и е-брак. Кроме того, сегодня запущена единая платформа Ветеран PRO, объединяющая государственные сервисы для ветеранов.

В приложении "Действие" расширяется перечень услуг, чтобы сделать взаимодействие людей с государством более быстрым и удобным.

Поддержка прифронтовых территорий

Особое внимание уделяется общинам, живущим рядом с зоной боевых действий. По словам Свириденко, государство повысило зарплаты врачам, доплаты учителям и обеспечило бесплатное питание для учащихся 1–11 классов уже в этом году. Также на этих территориях введено 100% бронирование работников предприятий.

Бюджет, социальные программы и экономика

В парламент передан проект государственного бюджета на 2026 год. В нем предусмотрены новые социальные программы, в частности, профилактические медицинские осмотры для людей от 40 лет и повышение зарплат учителей. Также будет продолжена реализация политики "Сделано в Украине", ориентированной на поддержку национального производства.

Энергетическая безопасность и международное сотрудничество

Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры, формирует резервы и сотрудничает с местными администрациями и партнерами, готовясь к зимнему периоду.

На международном уровне Украина запустила Фонд восстановления совместно с Соединенными Штатами и уже есть первые взносы на сумму $150 млн. Завершен скрининг законодательства в рамках евроинтеграции, открывающий путь к началу переговоров о вступлении в ЕС.

От международных партнеров государство привлекло $12,5 млрд для поддержки бюджета, в том числе $9,4 млрд по механизму ERA loan и $3,05 млрд через Ukraine Facility.

Также правительство объявило о запуске механизма компенсации военных рисков для бизнеса, который начнет действовать с ноября — это должно активизировать экономическую деятельность в регионах прифронтовых.