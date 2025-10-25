100 днів уряду Свиреденко: перші підсумки роботи

24 жовтня минуло 100 днів із моменту формування нового уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко. Команда Кабміну опублікувала перші результати роботи, зосереджені на пріоритетах безпеки, економічної та соціальної стабільності, енергетики та підтримки прифронтових громад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Свириденко.

Оборона та модернізація Сил Оборони

За словами Свириденко, одним із ключових напрямів стала підтримка української армії. Уряд продовжує масштабувати виробництво національної зброї та координувати взаємодію з міжнародними партнерами, щоб українські військові своєчасно отримували необхідні засоби.

Серед кроків щодо осучаснення управління оборонними силами — впровадження системи цифрового обліку військовослужбовців "Імпульс" та запуск електронних ТЦК. Це рішення, за словами Прем’єрки, дозволить зробити процеси мобілізаційного обліку прозорішими та ефективнішими.

Розвиток цифрових державних сервісів

Паралельно Уряд продовжує цифровізацію послуг для громадян. Згідно з офіційним повідомленням, впроваджено е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та е-Шлюб. Крім того, сьогодні запущено єдину платформу Ветеран PRO, яка об’єднує державні сервіси для ветеранів.

У застосунку "Дія" розширюється перелік послуг, аби зробити взаємодію людей з державою швидшою та зручнішою.

Підтримка прифронтових територій

Особлива увага приділяється громадам, які живуть поруч із зоною бойових дій. За словами Свириденко, держава підвищила зарплати лікарям, доплати вчителям і забезпечила безоплатне харчування для учнів 1–11 класів уже цього року. Також на цих територіях запроваджено 100% бронювання працівників підприємств.

Бюджет, соціальні програми та економіка

До парламенту передано проєкт державного бюджету на 2026 рік. У ньому передбачено нові соціальні програми, зокрема профілактичні медичні огляди для людей від 40 років та підвищення зарплат учителів. Також буде продовжено реалізацію політики "Зроблено в Україні", орієнтованої на підтримку національного виробництва.

Енергетична безпека та міжнародна співпраця

Уряд посилює захист критичної інфраструктури, формує резерви та співпрацює з місцевими адміністраціями й партнерами, готуючись до зимового періоду.

На міжнародному рівні Україна запустила Фонд відбудови спільно зі Сполученими Штатами, і вже є перші внески на суму $150 млн. Завершено скринінг законодавства у рамках євроінтеграції, що відкриває шлях до початку переговорів про вступ до ЄС.

Від міжнародних партнерів держава залучила $12,5 млрд для підтримки бюджету, зокрема $9,4 млрд за механізмом ERA loan та $3,05 млрд через Ukraine Facility.

Також уряд оголосив про запуск механізму компенсації військових ризиків для бізнесу, який почне діяти з листопада — це має активізувати економічну діяльність у прифронтових регіонах.