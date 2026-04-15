Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,44

51,25

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
BWS
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

1,5 млрд гривен штрафов взыскал НБУ с финансовых учреждений за 2025 год из-за невыполнения требований финмониторинга

Ольга Василевская-Смаглюк
Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о штрафах НБУ для бизнеса

За 2025 год Национальный банк Украины взыскал с финансовых учреждений 1,5 млрд гривен штрафов за несоблюдение законодательства по борьбе с отмыванием средств.

Об этом сообщила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк во время выступления на Business Wisdom Summit, которое проводит Delo.ua.

За что НБУ штрафует финансовые компании

"1,5 млрд гривен Национальный банк взыскал с финансовых учреждений за прошлый год только за невыполнение требований финмона. А будет еще жестче", — заявила народный депутат.

Соответствующую информацию Ольга Василевская-Смаглюк озвучила в контексте обсуждения темы жалоб бизнеса на действия властей.

По данным, которые озвучил на Business Wisdom Summit управляющий партнер юридической компании Leshchenko & Партнеры Александр Лещенко, со ссылкой на бизнес-омбудсмена Украины Анку Фельдгузен, за 2015-2025 годы бизнес подал к власти более 14 тыс. жалоб.

Согласно опубликованной Советом бизнес-омбудсмена информации, за указанный период для украинского бизнеса сэкономлено средств на общую сумму 31,9 млрд грн. Закрыто 9 301 дело. Сейчас продолжаются 95 расследований.

Напомним, в декабре 2025 года НБУ обновил требования к осуществлению внутреннего аудита на рынках небанковских финансовых услуг — в страховых компаниях, платежных операторах и кредитных союзах — с целью имплементации Глобальных стандартов внутреннего аудита.

Изменениями предусмотрено, что небанковские финансовые учреждения обязаны обеспечить эффективное выполнение функции внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами.

Годовой план проверок может пересматриваться при значительных изменениях в деятельности учреждения, а бюджет подразделения внутреннего аудита может интегрироваться в общий бюджет компании для реализации стратегии и эффективного выполнения функции.

Подразделение внутреннего аудита должно:

  • оценивать наличие ресурсов для выполнения годового плана проверок;
  • оценивать эффективность внутреннего аудита;
  • обеспечивать непрерывное профессиональное развитие главного аудитора и сотрудников подразделения;
  • документировать результаты обучения, включая сертификаты.

Небанковские финансовые учреждения должны обладать внутренними документами, определяющими стратегию, порядок, методологию и организацию функции внутреннего аудита, а также критерии определения значительных изменений в деятельности.

Отдельно для платежных учреждений введены ограничения: главный комплаенс-менеджер не может занимать другие должности в компании или других юридических лицах (за исключением совмещения с должностью ответственного работника за финансовый мониторинг). Это ограничение не распространяется на материнские или дочерние компании и участников финансовой группы, а также профессиональные объединения платежного рынка.

Для страховых компаний увеличен срок составления промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней, а в порядке учета страховых договоров уточнены требования по техническим резервам и защите информации.

На выполнение обновленных требований предусмотрен переходный период: до 30 сентября 2026 года — для организации внутреннего аудита небанковских финансовых учреждений, и до 31 мая 2026 года — для функции комплаенса в платежных учреждениях.

Автор:
Руслан Кисляк
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Ивент