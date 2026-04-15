1,5 млрд гривен штрафов взыскал НБУ с финансовых учреждений за 2025 год из-за невыполнения требований финмониторинга

За 2025 год Национальный банк Украины взыскал с финансовых учреждений 1,5 млрд гривен штрафов за несоблюдение законодательства по борьбе с отмыванием средств.

Об этом сообщила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк во время выступления на Business Wisdom Summit, которое проводит Delo.ua.

За что НБУ штрафует финансовые компании

"1,5 млрд гривен Национальный банк взыскал с финансовых учреждений за прошлый год только за невыполнение требований финмона. А будет еще жестче", — заявила народный депутат.

Соответствующую информацию Ольга Василевская-Смаглюк озвучила в контексте обсуждения темы жалоб бизнеса на действия властей.

По данным, которые озвучил на Business Wisdom Summit управляющий партнер юридической компании Leshchenko & Партнеры Александр Лещенко, со ссылкой на бизнес-омбудсмена Украины Анку Фельдгузен, за 2015-2025 годы бизнес подал к власти более 14 тыс. жалоб.

Согласно опубликованной Советом бизнес-омбудсмена информации, за указанный период для украинского бизнеса сэкономлено средств на общую сумму 31,9 млрд грн. Закрыто 9 301 дело. Сейчас продолжаются 95 расследований.

Напомним, в декабре 2025 года НБУ обновил требования к осуществлению внутреннего аудита на рынках небанковских финансовых услуг — в страховых компаниях, платежных операторах и кредитных союзах — с целью имплементации Глобальных стандартов внутреннего аудита.

Изменениями предусмотрено, что небанковские финансовые учреждения обязаны обеспечить эффективное выполнение функции внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами.

Годовой план проверок может пересматриваться при значительных изменениях в деятельности учреждения, а бюджет подразделения внутреннего аудита может интегрироваться в общий бюджет компании для реализации стратегии и эффективного выполнения функции.

Подразделение внутреннего аудита должно:

оценивать наличие ресурсов для выполнения годового плана проверок;

оценивать эффективность внутреннего аудита;

обеспечивать непрерывное профессиональное развитие главного аудитора и сотрудников подразделения;

документировать результаты обучения, включая сертификаты.

Небанковские финансовые учреждения должны обладать внутренними документами, определяющими стратегию, порядок, методологию и организацию функции внутреннего аудита, а также критерии определения значительных изменений в деятельности.

Отдельно для платежных учреждений введены ограничения: главный комплаенс-менеджер не может занимать другие должности в компании или других юридических лицах (за исключением совмещения с должностью ответственного работника за финансовый мониторинг). Это ограничение не распространяется на материнские или дочерние компании и участников финансовой группы, а также профессиональные объединения платежного рынка.

Для страховых компаний увеличен срок составления промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней, а в порядке учета страховых договоров уточнены требования по техническим резервам и защите информации.

На выполнение обновленных требований предусмотрен переходный период: до 30 сентября 2026 года — для организации внутреннего аудита небанковских финансовых учреждений, и до 31 мая 2026 года — для функции комплаенса в платежных учреждениях.