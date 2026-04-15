1,5 млрд гривень штрафів стягнув НБУ з фінансових установ за 2025 рік через невиконання вимог фінмоніторингу

За 2025 рік Національний банк України стягнув з фінансових установ 1,5 млрд гривень штрафів за недотримання законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк під час виступу на Business Wisdom Summit, який проводить Delo.ua.

За що НБУ штрафує фінансові компанії

"1,5 млрд гривень Національний банк стягнув з фінансових установ за минулий рік тільки за невиконання вимог фінмону. А буде ще жорсткіше", — заявила народна депутатка.

Відповідну інформацію Ольга Василевська-Смаглюк озвучила в контексті обговорення теми скарг бізнесу на дії влади.

За даними, які озвучив на Business Wisdom Summit керуючий партнер юридичної компанії Leshchenko & Partners Олександр Лещенко, з посиланням на бізнес-омбудсмена України Анку Фельдгузен, за 2015 – 2025 роки бізнес подав до влади понад 14 тис. скарг.

Згідно опублікованої Радою бізнес-омбудсмена інформації, за вказаний період для українського бізнесу зекономлено коштів на загальну суму 31,9 млрд грн. Закрито 9 301 справу. Наразі ж тривають 95 розслідувань.

Нагадаємо, в грудні 2025 року НБУ оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на ринках небанківських фінансових послуг — в страхових компаніях, платіжних операторах та кредитних спілках — з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту.

Змінами передбачено, що небанківські фінансові установи зобов’язані забезпечити ефективне виконання функції внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів.

Річний план перевірок може переглядатися у разі значних змін у діяльності установи, а бюджет підрозділу внутрішнього аудиту може інтегруватися до загального бюджету компанії для реалізації стратегії та ефективного виконання функції.

Підрозділ внутрішнього аудиту має:

оцінювати наявність ресурсів для виконання річного плану перевірок;

оцінювати ефективність внутрішнього аудиту;

забезпечувати безперервний професійний розвиток головного аудитора та співробітників підрозділу;

документувати результати навчання, включно з сертифікатами.

Небанківські фінансові установи повинні мати внутрішні документи, що визначають стратегію, порядок, методологію та організацію функції внутрішнього аудиту, а також критерії визначення значних змін у діяльності.

Окремо для платіжних установ запроваджено обмеження: головний комплаєнс-менеджер не може обіймати інші посади в компанії або в інших юридичних особах (за винятком суміщення з посадою відповідального працівника за фінансовий моніторинг). Це обмеження не поширюється на материнські чи дочірні компанії та учасників фінансової групи, а також на професійні об’єднання платіжного ринку.

Для страхових компаній збільшено термін складання проміжного (квартального) актуарного звіту до 45 днів, а в порядку обліку страхових договорів уточнено вимоги щодо технічних резервів та захисту інформації.

На виконання оновлених вимог передбачено перехідний період: до 30 вересня 2026 року — для організації внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ, та до 31 травня 2026 року — для функції комплаєнсу в платіжних установах.