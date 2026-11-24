Розничная торговля остается одной из самых больших сфер по количеству предложений работы по Украине. Вместо этого на нее, как и на большинство других отраслей, существенное влияние оказывают ситуация с безопасностью и состояние экономики в стране. В частности, с усилением вражеских обстрелов складских помещений и торговых комплексов бизнесы могут изменять операционные процессы и пересматривать структуру штатов. Но, несмотря на все, в этой сфере фиксируют высокую активность как работодателей, так и кандидатов, а также рост медианных зарплат для большинства должностей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает OLX Работа.

Сфера розничной торговли в Украине: ключевые цифры

В категории «Розничная торговля, продажи, закупки» на OLX Работа работодатели размещают больше объявлений: в октябре 2026 года их насчитывалось более 14 тыс. грн . Среди популярных предложений работы должности продавца, кассира, менеджера по продажам, продавца-консультанта и пекаря.

По сравнению с октябрем 2025 года общее количество отзывов на вакансии в сфере выросло на 3%. В то же время среднее количество отзывов на 1 объявление увеличилось более существенно — с 4,8 до 6,6 , то есть почти на 38%. То есть в среднем на каждое предложение работы откликается больше кандидатов, чем год назад. Медианная зарплата за год в категории выросла на 13% до 26 тыс. грн .

Сколько платят на конкретных вакансиях и кем хотят работать кандидаты

В разрезе отдельных вакансий чаще всего работодатели ищут продавцов — количество объявлений в октябре 2026 года достигло более 8 тыс. Активно также ищут кассиров, продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, пекарей, торговых представителей.

Со стороны же кандидатов аналитики видят другую тенденцию. Рекордный спрос фиксируется на вакансию менеджера интернет-магазина — в среднем 175 отзывов на 1 объявление . На втором месте менеджер по продажам , однако показатель существенно меньше – 24 отзыва на 1 объявление . Активность уровня 16 отзывов на 1 объявления имеем на должность менеджера по работе с клиентами . На вакансию продавца , которая является наиболее востребованной среди работодателей, фиксировали 5 отзывов на 1 объявление .

В некоторых случаях меньшее количество отзывов на одно объявление может объясняться тем, что на некоторые вакансии значительно большее количество предложений. Так что уровень конкуренции среди кандидатов здесь существенно меньше. Однако нетипичные показатели, например 175 отзывов на одно объявление, свидетельствуют и о неравномерной привлекательности профессий для соискателей. В частности, должности, связанные с онлайн-торговлей, могут быть более востребованы и желательны благодаря возможности работать удаленно.

Уровень оплаты в сфере в пределах от 22 до 35 тыс. грн , однако он существенно зависит от специализации. Так, один из самых высоких медианных окладов у торговых представителей ( 35 тыс. грн ) и пекарей ( 33,6 тыс. грн ). Товароведам, кассирам и менеджерам по продажам предлагают медианную зарплату 27–28 тыс. грн. На уровне медианных 25 тыс. грн. могут зарабатывать продавцы, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры интернет-магазина.

В каких регионах работники сферы торговли наиболее востребованы

По количеству опубликованных вакансий в октябре 2026 года лидировала Киевская область: в категории Розничная торговля, продажи, закупки было размещено около 5,1 тыс. объявлений. В остальное число “топ-5” вошли Днепропетровская область (1,4 тыс. объявлений), Львовская (1,2 тыс.), Одесская (1 тыс.), Харьковская (670). Далее, в порядке уменьшения количества объявлений - Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Житомирская области. Таким образом, больше всего предложений работы сосредоточено в регионах, являющихся крупнейшими экономическими центрами страны.

В то же время динамика отзывов показывает, что активность кандидатов растет и в других областях, в том числе тех, которые не входят в лидеры по количеству вакансий. Что касается Полтавской области, то здесь зафиксировали рекордный рост количества отзывов в категории розничной торговли: +141% по сравнению с октябрем 2025 года. Также чаще стали отзываться на предложения работы в Житомирской области (+90%), Харьковской (+49%), Сумской (+43%), Запорожской (+35%) и Кировоградской (+22%). Некоторые из этих областей формируют рынок труда прифронтовых регионов, которые находятся ближе всего к линии боевых действий. Поэтому рост активности кандидатов мы наблюдаем, несмотря на сложную и нестабильную ситуацию безопасности.

Если по динамике отзывов лидируют центральные и прифронтовые области, то заметное повышение медианной оплаты труда произошло на западе Украины . Так, медианная заработная плата выросла на +38% в Волынской области (до 27,5 тыс. грн.), +32% в Тернопольской (до 30 тыс. грн.), +28% в Хмельницкой (до 25,5 тыс. грн.), +24% в Ровенской (до 24,8 тыс. грн.).

Интересно, что именно в Тернопольской области одна из самых высоких медианных зарплат (30 тыс. грн). Такой же показатель во Львовской области, в то время как лидирует Киевская (32 тыс. грн).

Напомним, ранее украинские компании начали изменять правила найма из-за дефицита работников. В частности, в 2026 году 30% опрошенных работодателей повысили зарплаты на 11–22%, тогда как в прошлом году самым распространенным был рост оплаты труда до 10%.