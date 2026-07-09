1,8 ГВт уже работает: Украина наращивает распределенную генерацию после атак РФ

Украина уже ввела в эксплуатацию 1,8 ГВт распределенной газовой генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль, информирует "Интерфакс-Украина".

О газовой генерации

"1,8 ГВт газового распределенного поколения уже ввели в эксплуатацию, и работа продолжается", - отметил Шмигаль.

Также стартовал самый большой в истории государства конкурс на строительство новых генерирующих мощностей общим объемом 1,5 ГВт.

Новый конкурс проводится по обновленной модели с более прозрачными условиями для потенциальных инвесторов. Ожидается, что это приведет к привлечению дополнительных ресурсов для развития энергетической инфраструктуры и укреплению устойчивости энергосистемы.

Ранее, в 2025 году, в Украине уже проводился первый конкурс на строительство нового поколения. По его результатам было анонсировано создание 78,1 МВт новых мощностей в разных регионах страны.

Напомним, Украина ставит целью до начала следующего отопительного сезона восстановить и построить более 10 ГВт мощностей энергогенерации. Эта стратегическая задача предполагает не только восстановление поврежденных объектов, но и децентрализацию и усиление защиты.