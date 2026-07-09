1,8 ГВт уже працює: Україна нарощує розподілену генерацію після атак РФ

Україна вже ввела в експлуатацію 1,8 ГВт газової розподіленої генерації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує "Інтерфакс-Україна".

Про газову генерацію

"1,8 ГВт газової розподіленої генерації вже ввели в експлуатацію, і робота триває", — зазначив Шмигаль.

Також стартував найбільший в історії держави конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей загальним обсягом 1,5 ГВт.

Новий конкурс проводиться за оновленою моделлю із прозорішими умовами для потенційних інвесторів. Очікується, що це сприятиме залученню додаткових ресурсів для розвитку енергетичної інфраструктури та зміцнення стійкості енергосистеми.

Раніше, у 2025 році, в Україні вже проводили перший конкурс на будівництво нової генерації. За його результатами було анонсовано створення 78,1 МВт нових потужностей у різних регіонах країни.

Нагадаємо, Україна ставить за мету до початку наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей енергогенерації. Це стратегічне завдання передбачає не лише відновлення пошкоджених об'єктів, а й їхню децентралізацію та посилення захисту.