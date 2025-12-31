Запланована подія 2

20 тысяч человек встретят Новый год с "Укрзализныцей", в движении будет находиться более 120 поездов

Новый 2026 год 20 тысяч человек встретят Новый год с "Укрзализныцей". Среди них почти 12 тысяч пассажиров. В праздничные часы по путям будет курсировать более 120 поездов по всем направлениям.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает пресс-служба компании.

" Кто-то этой ночью будет направляться домой, кто-то — к близким, а для кого-то поезд станет дорогой в новый этап жизни. У каждого "новогоднего" пассажира своя история, но этой ночью все мы едем вместе", — отметили в УЗ.

В праздничную ночь более 8 тысяч железнодорожников будут находиться на дежурстве, обеспечивая пассажирам комфорт и движение без пауз. Среди них: путейщики и обозреватели вагонов, работники вокзалов и станций, машинисты, проводники и начальники поездов, специалисты служб движения и безопасности.

Маршруты на праздники

В этом году "Укрзализныця" на новогодние праздники назначила 16 дополнительных поездов. Приоритет традиционно был предоставлен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми. Дополнительные маршруты соединят Киев с Одессой, Львовом, Днепром, Трускавцем, Ужгородом, Луцком и прикарпатскими курортами.

Также продуманы пересадки во Львове:

  • поезд № 291 Киев – Львов: прибывает так, чтобы вы через 35 минут пересели на рейс № 157/158 Львов – Чоп. Это самый быстрый путь в Славск, Воловец, Сваляву и Мукачево;  
  • поезд № 289 Киев – Львов: прибывает в 07:40, что дает время на кофе перед посадкой в 10:51 на современный дизель-поезд в Ворохту (через Яремче и Буковель).

Кроме того, "Укрзализныця" переоборудовала еще два вагона под детские и включила их в состав поезда №95/96 Киев — Ясиня, который является одним из самых популярных среди путешествующих в Карпат семей.

Автор:
Татьяна Ковальчук