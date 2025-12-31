Запланована подія 2

20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з "Укрзалізницею", у русі перебуватиме понад 120 поїздів

Укрзалізниця, вагон потягу
20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з "Укрзалізницею". / Укрзалізниця

Новий 2026 рік 20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з "Укрзалізницею". Серед них — майже 12 тисяч пасажирів. У святкові години коліями курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось — до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного "новорічного" пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом", — зазначили в УЗ.

У святкову ніч понад 8 тисяч залізничників перебуватимуть на чергуванні, забезпечуючи пасажирам комфорт і рух без пауз. Серед них: колійники й оглядачі вагонів, працівники вокзалів і станцій, машиністи, провідники та начальники поїздів, фахівці служб руху й безпеки.

Маршрути на свята

Цього року "Укрзалізниця" на новорічні свята призначила 16 додаткових поїздів. Пріоритет традиційно було надано карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. Додаткові маршрути з’єднають Київ з Одесою, Львовом, Дніпром, Трускавцем, Ужгородом, Луцьком та курортами Прикарпаття.

Також продумані пересадки у Львові:

  • поїзд № 291 Київ – Львів: прибуває так, щоб ви за 35 хвилин пересіли на рейс № 157/158 Львів – Чоп. Це найшвидший шлях до Славська, Воловця, Сваляви та Мукачева;   
  • поїзд № 289 Київ – Львів: прибуває о 07:40, що дає час на каву перед посадкою о 10:51 на сучасний дизель-поїзд до Ворохти (через Яремче та Буковель).

Крім того, "Укрзалізниця" переобладнала ще два вагони під дитячі та включила їх до складу поїзда №95/96 Київ — Ясіня, який є одним із найпопулярніших серед родин, що подорожують до Карпат.

Автор:
Тетяна Ковальчук