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22 млн грн, элитные авто и земельные участки: разыскали активы фигурантов дела о фиктивных поставках дронов для ВСУ

АРМА
Фиктивные поставки дронов для ВСУ: АРМА разыскало активы фигурантов уголовного производства

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы фигурантов уголовного производства о фиктивных поставках дронов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По данным следствия, участники организованной преступной группы, прикрываясь снабжением дронов для ВСУ, завладели средствами и имуществом волонтеров. Общая сумма ущерба, согласно материалам уголовного производства, превышает 10,7 млн грн.

Какие активы нашли

АРМА провела розыск активов фигурантов уголовного производства и выявила:

  • 11 земельных участков
  • 10 люксовых автомобилей
  • 11 объектов жилой и коммерческой недвижимости
  • доли в уставных капиталах предприятий более чем на 18 млн грн
  • средства в банках — более 22 млн. грн. и почти $10 000 (в эквиваленте)
  • имущественные права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы

Отмечается, что информация о разысканном имуществе уже передана правоохранительным органам для решения вопроса о наложении ареста на эти активы.

В то же время, работники АРМА продолжают работу по выявлению активов фигурантов дела за пределами Украины.

Раньше АРМА   разыскало "отмытые" активы преступной группы, которые уклонялись от уплаты налогов более чем на 38 млн грн.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Светлана Манько