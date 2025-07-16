22 млн грн, елітні авто та земельні ділянки: розшукали активи фігурантів справи про фіктивне постачання дронів для ЗСУ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи фігурантів кримінального провадження про фіктивне постачання дронів для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

За даними слідства, учасники організованої злочинної групи, прикриваючись постачанням дронів для ЗСУ, заволоділи коштами та майном волонтерів. Загальна сума збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, перевищує 10,7 млн грн.

Які активи знайшли

АРМА здійснило розшук активів фігурантів кримінального провадження та виявило:

11 земельних ділянок

10 люксових автомобілів

11 об'єктів житлової та комерційної нерухомості

частки у статутних капіталах підприємств на понад 18 млн грн

кошти в банках — понад 22 млн грн і майже $10 000 (в еквіваленті)

майнові права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи

Зазначається, що інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи.

Водночас працівники АРМА продовжують роботу щодо виявлення активів фігурантів справи за межами України.

Раніше АРМА розшукало “відмиті” активи злочинної групи, що ухилялись від сплати податків на понад 38 млн грн.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.