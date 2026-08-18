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35 миллиардов гривен на устойчивость: правительство выделило средства на защиту энергетики к зиме

Гривны
Правительство срочно направило 35 млрд грн в защиту критических объектов / Depositphotos

Правительство Украины распределило 35 миллиардов гривен на реализацию региональных и местных планов устойчивости. Конкретные меры, нуждающиеся в безотлагательном финансировании, определили по итогам проведенного аудита.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Ключевым приоритетом распределения средств является защита объектов энергетической системы и критической инфраструктуры, а также развертывание резервных источников теплоснабжения.

Строительные и монтажные работы по защите инфраструктуры уже продолжаются. По словам главы правительства, начиная с апреля на эти нужды из резервного фонда государственного бюджета уже было направлено 27,6 млрд грн.

Премьер подчеркнул, что общины должны максимально использовать каждый день до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить выполнение утвержденных графиков и достичь полной готовности к зимнему периоду.

Напомним, Украина подготовила к зиме почти 60% жилищного фонда. На 1 августа соответствующие работы завершили в 83 553 жилых домах по всей стране.

Автор:
Татьяна Бессараб

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