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35 мільярдів гривень на стійкість: уряд виділив кошти на захист енергетики до зими

Гривні
Уряд терміново спрямував 35 млрд грн на захист критичних об'єктів / Depositphotos

Уряд України розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію регіональних і місцевих Планів стійкості. Конкретні заходи, які потребують невідкладного фінансування, визначили за підсумками проведеного аудиту. 

Як пише Delo.ua, про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Ключовим пріоритетом розподілу коштів є захист обʼєктів енергетичної системи й критичної інфраструктури, а також розгортання резервних джерел теплопостачання.

Будівельні та монтажні роботи із захисту інфраструктури вже тривають. За словами очільника уряду, починаючи з квітня на ці потреби з резервного фонду державного бюджету вже було спрямовано 27,6 млрд грн.

Прем'єр наголосив, що громади мають максимально використати кожен день до початку опалювального сезону, аби забезпечити виконання затверджених графіків і досягти повної готовності до зимового періоду.

Нагадаємо, Україна підготувала до зими майже 60% житлового фонду. Станом на 1 серпня відповідні роботи завершили у 83 553 житлових будинках по всій країні.

Автор:
Тетяна Бесараб

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