45% украинцев стали реже отдыхать из-за войны, но спрос на путешествия сохранился

Война повлияла на туристические повадки украинцев, однако не изменила саму потребность в отдыхе. Часть граждан стала путешествовать реже, но спрос на летние поездки сохраняется: большинство планирует отпуск в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты исследования Ribas Hotels Group и Ribas Invest.

Реже и ближе, но ездят

По данным исследования, 45,3% респондентов стали отдыхать реже из-за военного положения, 34% не изменили своих привычек, а 20,8% отметили, что начали отдыхать чаще.

На первый взгляд эти данные выглядят противоречиво. Но именно они хорошо обрисовывают новую реальность украинского отдыха. Для части людей война стала причиной экономии, осторожности и отложенных поездок. Для другой части – напротив, отдых стал способом поддержать себя в условиях постоянного стресса.

Это подтверждает и всеобщая регулярность летних поездок. 75,5% опрошенных говорят, что отдыхают каждый год. Еще 9,4% – раз в два года, 5,7% – раз в три года. Только 9,4% ответили, что не имели летнего отдыха за последние три года.

То есть, даже в сложных условиях летний отпуск остается частью жизненного ритма для большинства украинцев. Она может быть короче, практичнее, ближе к дому, но не исчезает. 92% респондентов планируют отдых этим летом. Почти 70% выбирают Украину, 22,6% – заграницу и только 7,5% не планируют поездку.

"Для значительной части мужчин выезд за границу стал невозможным, а для многих украинцев международные путешествия стали существенно сложнее из-за отсутствия авиасообщения, длинной и сложной логистики, а также общего уровня неопределенности. На этом фоне внутренний туризм начал активно расти", – говорит руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости компании EY в Украине Ростислав Хома.

Украинцы не просто остаются в стране из-за ограничений или рисков. Они все чаще воспринимают украинские направления как нормальный вариант летнего отдыха – при условии, что получают комфорт, сервис и понятную ценность за свои деньги.

Мы уже видим, что по качеству и цене украинский продукт может быть очень конкурентным .

Самыми популярными направлениями остаются Одесса и побережье, рассматривающие 69,8% опрошенных, а также Карпаты – 52,8%. Эти два формата – море и горы – остаются базовыми сценариями лета.

Ищут не развлечения, а восстановление

В то же время меняется мотивация. Если раньше летний отдых часто ассоциировался с развлечениями, активностями и переключением, то сейчас на первый план выходит восстановление. Среди самых популярных активностей – прогулки по природе (71,7%), пляжный отдых (67,9%), рестораны и кафе (62,3%), SPA-процедуры (47,2%). Это уже не только о впечатлениях. Это о необходимости снять напряжение, побыть в более безопасной среде, восстановить сон, тело и эмоциональный ресурс.

"Люди устали от стресса, обстрелов, отключений света. Запрос на отдых и восстановление только возрос. И весь этот спрос остался внутри страны – в безопасных регионах запада и центра Украины", – объясняет соучредитель и CEO Ribas Hotel Group Артур Лупашко.

Примечательно, что SPA и wellness-услуги демонстрируют наибольший рост среди дополнительных сервисов в сети Ribas Hotels Group: количество запросов выросло на 44% по сравнению с 2025 годом, а средний чек на такие услуги – на 31%.

Отдыхать хотят дольше

Еще одно изменение – продолжительность отдыха. Самый популярный формат среди опрошенных – 3–5 ночей, его избрали 45,3% респондентов. Каждый четвертый планирует поездку на 6-10 ночей. Еще 11,3% выбирают несколько коротких заездов в течение лета. В Ribas Hotels Group фиксируют схожий тренд: средняя продолжительность подтвержденных бронирований на лето 2026 года выросла до 3,8 ночи против 3,1 ночи в 2025 году. Семейные бронирования в среднем составляют 4,6 ночи, групповые – 5,4 ночи.

Это означает, что часть гостей отходит от модели быстрого уик-энда в пользу короткого, но полноценного отпуска. Люди хотят получить больше каждой поездки, особенно если уже тратят время и деньги на дорогу.

Цена и безопасность

Цена при этом остается ключевым барьером. 83% опрошенных назвали высокую стоимость фактором, который может повлиять на выбор места отдыха. 75,5% обращают внимание на уровень комфорта, 62,3% – на локацию.

Готовность платить тоже имеет четкие пределы. Большая часть гостей готова платить 3000-6000 грн за ночь на двоих – 43,4%. Еще 39,6% рассматривают диапазон 1500-3000 грн. То есть, основной рынок сосредоточен в пределах 1500-6000 грн за ночь. Премиальный сегмент есть, но он узок: 7000-12000 грн готовы платить 5,7%, более 12000 грн – 1,9%.

Это значит, что для большинства украинцев отдых остается важным, но решение о бронировании очень рационально. Гость хочет видеть, за что платит: комфортный номер, удобную локацию, питание, сервис, активность, безопасность, возможность не заниматься бытом во время поездки.

Не менее важен фактор безопасности. В исследовании он проявляется вдвойне. Лишь 1,9% респондентов прямо назвали безопасность важным критерием выбора места. Но 45,3% указали опасения по безопасности как барьер.

Это означает, что безопасность стала "молчаливым условием". Гость не всегда называет ее среди преимуществ, но если базового ощущения безопасности нет, поездка может не состояться.

Украинский отдых в 2026 году – это уже не возвращение к довоенной модели. Это новое поведение, в котором сочетаются усталость, стремление к нормальности, потребность в восстановлении и осторожное отношение к затратам.

Вывод

Люди не перестали отдыхать. Они стали более требовательными к смыслу поездки. И именно это формирует новый рынок: меньше случайных решений, больше сознательного выбора, больше запроса на комфорт, природу, SPA, семейство и простую возможность на несколько дней выдохнуть.

Напомним, в текущем сезоне расходы на летний отдых в Украине выросли на 25-40% по сравнению с 2025 годом. Наибольший удар по кошельку нанесло проживание, которое занимает до 50% всех расходов.